Россию из-за атаки на Украину отключат от мировой финсистемы: США предупредили Москву о мощном ударе

У Байдена предлагают изолировать Россию от глобальной финансовой системы / Фото Reuters

Коллективный Запад во главе с США рассматривает возможность полностью изолировать РФ от мировой финансовой системы в том случае, если Москва пойдет на новую военную операцию против Киева. Такие меры отразятся на работе бизнеса и жизни населения. Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Россию при сценарии ее военной атаки против Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

В ходе слушаний в Сенате она сказала о том, что Вашингтон и американские союзники рассматривают возможность запуска против России мер, направленных на отрыв государства от мировой финансовой системы. Причем такие меры могут отразиться не только на деятельности государства, но и на жизни общества.Читайте такжеИтоги переговоров Путина и Байдена: о чем договорились и что заявили в Белом доме и Кремле

"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа", - отметила Нуланд.

Также она подчеркнула, что если РФ все-таки отключат от мировой финансовой системы, бизнес и населения столкнутся с проблемами во время путешествий и торговли. Вашингтон изучает все варианты ответа на возможное военное вторжение России в Украину. Санкции будут вводиться поэтапно.

Позиция США по опасности вторжения войск России в Украину

Госсекретарь Энтони Бланкен ранее сказал, что США запустят новые экономические ограничения против Москвы в случае нового военного вторжения России в Украину. Вашингтон намерен принять жесткие меры, которые не были задействованы в 2014 году.

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Американский дипломат, бывший посол в Украине Джон Хербст заявил,ч то США готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями против РФ. Причем если Россия все же решится на военную операцию против украинского государства, проект Северный поток-2 ожидает крах.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома осудил напряженную ситуацию у украинских войск и пригрозил Москве новыми экономическими и друними санкциями в случае новой агрессии против Украины.

По итогам переговоров Байдена и Путина в Белом доме подчеркнули, что США действительно готовы перейти к мерам воздействия на Россию, которые не применялись в начале российско-украинского конфликта. Такой сценарий грозит Москве в случае нового военного вторжения в Украину.

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