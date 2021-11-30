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Полный крах Северного потока-2: в США предупредили Россию об ударе в случае нападения на Украину

30 ноября 2021, 07:10
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Санкции и военная техника для Украины могут стать серьезным ответом на угрозы со стороны Москвы, считает Джон Хербст.

Северный поток-2
От нападения России на Украину пострадает проект Северный поток-2 -дипломат / Reuters

Администрация Байдена грамотно реагирует на угрозу со стороны России и начала предупреждать Москву об ответной реакции. США могут ответить санкциями, военной помощью для Украины и на дипломатическом уровне. Наиболее эффективным инструментом могут стать санкции и военная техника, направленная Киеву. Если Россия все-таки решится напасть, Москву ждут не только серьезный ограничения, но и крах проекта Северный поток-2. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

"На мой взгляд, администрация Байдена более-менее хорошо сейчас отвечает на угрозу со стороны Кремля. Они рано увидели эту угрозу, начали говорить с Кремлем об этом. Им не понравились ответы Кремля, и они начали публично говорить об этой опасности и об ответе с нашей стороны. В ответе есть несколько частей, одна из них — это сильные санкции. Вторая часть — военная помощь для Украины, и третья — дипломатический ответ. Но самое главное, на мой взгляд, это санкции и военная техника для Украины", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеСоюзники Украины в ФРГ готовят удар по СП-2 и планируют сорвать запуск трубы в последнюю минутуКроме того, по его словам, Москва может столкнуться с действительно серьезными санкциями со стороны Вашингтона. Могут быть введены ограничения в отношении российских банков, государственного долга и высокопоставленных лиц. Если Россия все же решится на военное вторжение в украинское государство, тогда не будет и газопровода Северный поток-2.

"Я не думаю, что это будут декоративные санкции. Я ожидаю, например, против нескольких больших российских банков. Я не исключаю санкций на российский долг. Санкции против семей высокопоставленных лиц, чтобы они не могли жить на Западе и иметь свои дачи, учиться на Западе. Я имею в виду сильные санкции, которые на самом деле пугают Кремль. Я громкий противник "Северного потока-2". И я уверен, что если Россия начнет большую эскалацию, этому проекту конец. Хочу сказать, что даже без этой эскалации есть шанс на конец этого проекта", - подчеркнул Джон Хербст.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что из-за отсрочки сертификации газопровод Северный поток-2 может заработать только через полгода. При таком сценарии инициатива Киева о прокачке дополнительных 55 миллиардов кубометров газа в Европу может быть эффективно реализована.

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Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) приняло решение приостановить сертификацию компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В ФРГ сказали, что структура собственности проекта СП-2 не соответствует нормам немецкого законодательства.

Согласно требованию регулятора, компания Nord Stream AG должна создать на территории Германии новую компанию, которая станет владельцем участка трубы, проложенного по немецкой территории.

Пока не будет выполнено требование регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

В Нафтогазе заявили, что Россия фактически пытается создать компанию, которая станет оператором только участка трубы, который проходит по Германии. Как утверждает председатель НАК Юрий Витренко, это "юридический трюк" со стороны Газпрома. Он призвал Вашингтон ввести санкции против новой "компании-оператора" СП-2.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ готова выполнить все требования Германии для того, чтобы скорее запустить магистраль Северный поток-2.

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новости США Северный поток-2 Джон Хербст
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