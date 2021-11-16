Остановка СП-2 и маневр Газпрома: в Нафтогазе заявили о насмешке над Европой и призвали США к удару

США должны ввести санкции против новой "компании-оператора" Северного потока-2, - Витренко / УНИАН

Газпром предлагает немецкому регулятору создать новую дочернюю компанию для управления Северным потоком-2 в Германии, которая, дескать, станет независимым оператором магистрали, причем только немецкой части трубопровода. Это насмешка над европейскими правилами и юридические трюки. США следует ввести санкции против этой компании, которую создают россияне. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что приостановка сертификации газопровода Северный поток-2 является хорошей новостью, однако ситуация указывает на "юридические трюки" со стороны Газпрома.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через Украину

По его словам, сейчас россияне заявили Федеральному сетевому агентству (немецкому регулятору, который сертифицирует СП-2, - ред.) о том, что они намерены создать компанию для управления газопроводом в ФРГ, которая станет "независимым оператором" магистрали Северный поток-2, но только той части, которая проходит по территории Германии.

"Это является насмешкой над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", - отметил Витренко.

Он призвал всех, кто заинтересован в соблюдении правил безопасности и верховенства права, обратить внимание на маневры Газпрома. В частности, менеджер обратился к Вашингтону с просьбой ввести в отношении новой "компании-оператора" СП-2 санкции, которые предусмотрены американским законодательством. Ограничения должны действовать до тех пор, пока Россия не начнет играть по цивилизованным правилам игры.

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"В частности мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора Северного потока-2, о создании которого заявляет Газпром. Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - подчеркнул Юрий Витренко.

Остановка сертификации Северного потока-2

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое с 8 сентября работает над сертификацией компании-оператора российского газопровода Северный поток-2, приостановило процесс разрешения на работу магистрали Газпрома.

В немецком регуляторе заявили, что причиной остановки сертификации СП-2 является несоответствие структуры собственности проекта национальному немецкому законодательству.

В Берлине требуют, чтобы компания Nord Stream 2 адаптировала под немецкое законодательство ту компанию, которую она создала для управления газопроводом Северный поток-2 на территории ФРГ. Либо следует создать новую компанию по законам Германии. Такой компании нужно передать во владение немецкую часть магистрали.

В Германии подчеркнули, что до тех пор, пока не будет выполнено требование Берлина, сертификацию газопровода Северный поток-2 не возобновят.