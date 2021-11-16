Германия приостановила сертификацию СП-2 – Bloomberg

Северный поток-2 / Reuters

Журналисты Bloomberg узнали, что Федеральное сетевое агентство времени приостановило сертификацию российского газопровода Северный поток-2.

Американское издание не исключает, что ситуация спровоцирована миграционным кризисом между ЕС и Беларусью, за которым стоит Россия.

Тем временем, как сообщает Коммерсант, Федеральное сетевое агентство заявило, что сертификация СП-2 будет завершена только в том случае, если структура собственности трубопровода будет приведена в соответствие с немецким законодательством.

"Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании",— подчеркивается в сообщении.

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