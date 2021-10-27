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Газовый удар России по Европе в ФРГ решили "не заметить": в Берлине сделали заявление об СП-2

27 октября 2021, 06:25
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В Минэкономики ФРГ заявили, что по вопросу Северного потока-2 также прошли консультации со странами Балтии, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

Германия
В Минэкономики Германии одобрили сертификацию СП-2 и передали отчет немецкому регулятору / pixabay

Сертификация российского газопровода Северный поток-2 не несет угрозы газоснабжению Германии и стран Евросоюза. Отчет уже передан Федеральному сетевому агентству – немецкому регулятору, который должен предоставить разрешение на запуск трубопровода Газпрома. Перед тем, как утвердить такие выводы, были проведены консультации со странами Балтии, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. Об этом заявили в Федеральном министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, эксперты министерства изучили вопрос надежности поставок газа путем газопровода Северный поток-2. Они не зафиксировали угроз безопасности газоснабжения немецкого государства и стран Евросоюза. Отчет передан Федеральному сетевому агентству (немецкому регулятору).

"Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации Северного потока-2 для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство. Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в министерстве указали, что перед тем, как изучить вопрос рисков, связанных с сертификацией СП-2, они провели консультации с другими странами Евросоюза – Эстонией, Италией, Латвией, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

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Также в ведомстве подчеркнули, что теперь вопрос сертификации трубопровода Газпрому будет изучать Федеральное сетевое агентство. Регулятор должен рассмотреть дальнейшие необходимые с юридической точки зрения условия. Процесс сертификации, который стартовал 8 сентября, должен продлиться 4 месяца.Читайте такжеВсплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2

Напомним, 23 сентября в Федеральном сетевом агентстве ФРГ предупредили о том, что сертификация проекта Северный поток-2 может затянуться на несколько месяцев. Решение Германии на следующем этапе должно быть утверждено Еврокомиссией.

Шантаж Газпромом Европы на фоне запуска СП-2

В Евросоюзе с начала августа разразился газовый кризис. Цена на газ в Европе начала стремительно расти и регулярно достигали рекордных показателей. Максимальная цена была зафиксирована 6 октября – стоимость тысячи кубометров топлива поднялась до 1924 доллара. В тот же день президент РФ Владимир Путин допустил увеличение прокачки газа в Европу на 15%, и тогда цена резко рухнула до 980 долларов.

Газовый кризис в Европе обусловлен рядом причин, среди которых низкий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах после холодной зимы, и позиция Газпрома. Россияне отказываются от дополнительных поставок газа в ЕС путем украинской ГТС, ожидая запуска Северного потока-2, по которому планируют пустить газ в Европу в обход Украины.

Руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко назвал такие действия России газовым шантажом Европы. Он рассказал о том, что на 2021 год россияне заранее забронировали меньше объемов поставки газа в ЕС через ГТС Украины, а уже сейчас поставили европейским странам ультиматум: либо дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины полагают, что подъем цен на газ в Европе – это выгодный сценарий для Газпрома. В Москве рассматривают дефицит топлива в ЕС как катализатор введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что газопровод СП-2 технически готов к работе, ожидается завершение процедуры сертификации. По его словам, чем скорее заработает труба, тем лучше для Европы.

viber
Евросоюз новости Германии Северный поток-2
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