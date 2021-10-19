Россия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы Газпрома

Чем быстрее Германия сертифицирует СП-2, тем будет лучше для Европы - российский дипломат / Reuters

Строительство газопровода Северный поток-2 уже завершено, осталось реализовать процедуру сертификации трубопровода. Теперь вопрос зависит от Германии, у которой есть четыре месяца для того, чтобы предоставить магистрали разрешение на работу. Чем раньше Берлин все выполнит, тем лучше для потребителей газа в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов.

Как сообщает РИА Новости, российский дипломат рассказал о том, что у Германии есть 4 месяца до завершения сертификации газопровода Северный поток-2, который уже достроен. Крайний срок завершения процедуры – 8 января.Читайте такжеШантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене

"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", - считает Чижов.

Также он добавил, что для Европы, дескать, будет даже лучше в том случае, если сертификация газопровода завершится раньше.

"Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше – пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей", - подчеркнул постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов.

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Шантаж Газпромом Европы и запуск Северного потока-2

Рынок газа в Евросоюзе попал в серьезный кризис с начала августа текущего года. Цена на газ в Европе стала стремительно расти и регулярно достигала рекордных показателей. В частности, 6 октября цена ноябрьских фьючерсов на европейских газовых биржах достигла максимальной отметки – 1924 доллара за тысячу кубометров.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день сделал заявление о готовности Газпрома увеличить поставки газа в Европу на 15%, после чего цена резко упала до 980 долларов за тысячу кубометров топлива.

19 октября цена на газ в Европе составила около 1128 долларов за тысячу кубометров топлива. Ранее Газпром в очередной раз, теперь уже на ноябрь, отказался от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС для поставок газа в Евросоюз.

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко полагает, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По словам главы компании, россияне на 2021 год зарезервировали меньше мощностей украинской ГТС для поставок газа в ЕС. Россия, как полагает он, поставила ультиматум Европе: либо дешевый газ и запуск СП-2, либо дефицит топлива и проблемы с его поставками через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что цены на газ в Европе выросли из-за позиции Газпрома, который торгуется по вопросам запуска СП-2 и не намерен поставлять дополнительные объемы топлива в ЕС на фоне сертификации газопровода.

17 октября российский посол в Великобритании Андрей Келин сказал, что Северный поток-2 уже ожидает запуска, после введения магистрали в эксплуатацию российский газ пойдет по трубопроводу в Европу. Причем сейчас Россия не намерена поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, так как не уверена в, дескать, безопасности ГТС Украины.