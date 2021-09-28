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Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: Газпром резко обрубил поставки топлива в страны ЕС

28 сентября 2021, 13:14
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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые превысила показатель в 1 000 долларов.

Газ цены
Газпром в два раза сократил подачу газа по магистрали Ямал-Европа / Reuters

Цена на газ в Европе на фоне газового кризиса достигла абсолютного максимума – впервые в истории стоимость тысячи кубометров топлива составила более 1 000 долларов. Газпром более чем в два раза сократил поставки природного газа по газопроводу Ямал-Европа. Уровень прокачки топлива соответствует объемам газа, ранее забронированным компанией на октябрь на польском участке трубопровода.

Согласно результатам торгов на хабе TTF на бирже ICE Futures, по данным на утро вторника, 28 сентября, цена октябрьского фьючерса выросла до показателя 1, 028,46 долларов за тысячу кубометров газа.

Как сообщает Интерфакс, Газпром резко сократил поставки газа по магистрали Ямал-Европа. По сравнению с днем ранее, они снизились в два раза – с 3,4 млн кубометров в час в понедельник, 27 сентября, до 1,5 млн. куб.м во вторник, 28 сентября. Новый уровень прокачки связан с тем, что на октябрь россияне на польском участке трубы забронировали транспортировку 1,3 миллиона кубометров газа в сутки.

"Поток газа на входе в Германии во вторник утром вышел на уровень менее 1,5 млн куб. м в час – после 3,4 млн куб. м в час в понедельник. Новый уровень прокачки практически соответствует бронированию Газпромом польского участка Ямала – Европы на октябрь – 1,3 млн куб. м в сутки", - отмечает агентство со ссылкой на данные немецкой компании-газотранспортного оператора Gascade.

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Долгосрочный контракт Газпрома на транзит газа через территорию Польши завершился год назад. С того времени распределение мощностей происходит в ходе аукционного бронирования.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

Российский трубопровод Ямал – Европа обладает пропускной способностью объемом до 33 миллиардов кубометров год. Протяженность магистрали составляет 2 тысячи километров. Польским участком в 683 километра владеет совместная компания EuRoPol Gaz, которой управляет национальный оператор ГТС Gaz-System.

Смотрите видео ТСН – кому в Европе выгоден запуск Северного потока-2

Колебания цены на газ в Европе

Напомним, 27 сентября цена на газ в Европе на рынках превысила показатель в 930 долларов за тысячу кубометров. В среднем стоимость топлива за день выросла на 9%.

К слову, 15 сентября цена газовых фьючерсов TTF на октябрь достигала 964-970 долларов за 1 тыс. куб. м. Стоимость топлива в этот день стремительно менялась: утром цена на газ в Европе составляла 840-880 долларов за тысячу кубометров, а спустя несколько часов она выросла на 90 долларов.

Впрочем, 16 сентября стоимость тысячи кубических метров газа в Европе упала до 800 долларов. Цена рухнула фактически на 170 долларов.

Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза переживают газовый кризис в течение последних нескольких недель. Цены на газ в Европе бьют исторические рекорды и достигают максимальных показателей с 2008 года. Проблемы на газовом рынке связаны с низким уровнем запасов газа в европейских хранилищах после холодной зимы и нежеланием Газпрома обеспечить дополнительную прокачку топлива путем газотранспортной системы Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что речь идет о шантаже Европы со стороны Газпрома. Он напомнил, что в этом году россияне забронировали на 20 миллиардов кубометров меньше газа для транспортировки в ЕС. Теперь же они поставили ультиматум Брюсселю: либо газ дешевеет, а СП-2 скорее запускается, либо цены на топливо остаются высокими, а с прокачкой через ГТС Украины будут проблемы.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

В компании-операторе ГТС Украины также полагают, что всплеск цен на газ в Европе обусловлен политикой Газпрома, который торгуется за преференции для запуска Северного потока-2. Евросоюз в итоге получил газовый кризис.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы отметили, что меньше всего газа в ПХГ (подземные газовые хранилища, - ред.) Австрии, Нидерландов и Португалии. Согласно версии организации, газовый кризис возник из-за высокого спроса на топливо в европейских странах прошлой зимой и масштабного дефицита поставок сжиженного газа. Как утверждают эксперты, ситуация не поменяется вне зависимости от того, что будет с трубопроводом СП-2.

25 сентября Газпром повысил объемы закачки газа в ПХГ Северо-запада Европы. Уровень заполнения хранилищ газом стал самым высоким за последние 2 месяца. Однако учитывая тот факт, что сезон закачки топлива в странах ЕС скоро завершится, заполнить хранилища газом до оптимального уровня, по всей вероятности, уже не удастся.

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Евросоюз Газпром газ Цена на газ в Европе
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