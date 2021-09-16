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Исторические рекорды сменились падением: в Европе резко рухнула цена на газ

16 сентября 2021, 13:16
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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе ранее достигла рекордного показателя в 970 долларов.

газ
Цена на газ в Европе 16 сентября составляет около 800 долларов за тысячу кубометров / Reuters

В четверг, 16 октября, цена на газ в Европе снизилась до 800 долларов за тысячу кубометров топлива. Накануне в ходе торгов цена топлива на рынке доходила до рекордных 970 долларов за тысячу кубометров.

По данным европейской биржи Ice Futures, цена газовых фьючерсов TTF на октябрь составляет 800 долларов за одну тысячу кубических метров газа. Фактически стоимость топлива снизилась приблизительно на 170 долларов по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, дескать, чем скорее будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, тем быстрее сбалансируются цены на газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке.

Рост цены на газ в Европе и запуск Северного потока-2

На газовом рынке ЕС в последние недели резко взлетели цены на газ. Стоимость тысячи кубометров стала самой высокой с 2008 года. Ситуация объясняется снижением запасов топлива в газовых хранилищах Европы и отказом Газпрома от дополнительной прокачки газа путем ГТС Украины.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что Газпром перешел к прямому шантажу Европы. Россияне для прокачки газа через украинскую ГТС в этом году забронировали на 20 миллиардов кубометров меньше топлива, чем за 2020 год. И теперь, когда в ЕС газовый кризис, Россия ставит европейские страны перед выбором – либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

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В компании-операторе ГТС Украины полагают, что проблемы ЕС с газом связаны с политикой Газпрома, который пытается выторговать для себя более выгодные условия перед запуском Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что цены на газ в Европе резко взлетели из-за низких запасов газа в хранилищах Европы и жаркого лета. Впрочем, Газпром не стремится к дополнительным поставкам газа в кризисных для Евросоюза условиях и ведет подготовку к введению в эксплуатацию трубопровода СП-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер 10 сентября сказал, что газопровод СП-2 уже достроен. Сооружение трубопровода завершилось, однако запуск трубопровода под вопросом из-за затяжного процесса сертификации.

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Евросоюз Цена на газ в Европе
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