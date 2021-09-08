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Цены на газ в Европе бьют новые рекорды: Газпром продолжает шантажировать ЕС из-за СП-2

8 сентября 2021, 15:57
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Тысяча кубометров газа в Европе стоит уже более 670 долларов, что является новым рекордом цены на топливо.

Газпром
Газпром не стремится к дополнительной прокачке газа в Европу - эксперт / УНИАН

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы снова достигли максимальных показателей. Стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила 670 долларов за тысячу кубометров газа. Примечательно, что в начале сессии по торгам цена на топливо составляла 661,6 доллара за одну тысячу кубометров, в течение дня менялась до 649,1 доллара, а уже после часу дня по киевскому времени достигла показателя в 672,3 доллара за 1 тыс. куб.м. Это новый исторический рекорд стоимости топлива на европейских рынках.

Как сообщает РИА Новости, предыдущий рекорд был побит накануне – во вторник, 7 сентября, цена октябрьского фьючерса составляла 660 долларов за 1 тысячу кубометров. А за день до этого, 6 сентября, цена превышала 650 долларов.

Читайте такжеГазовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе ГазпромаДиректор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что ключевой причиной всплеска цен на газ в Европе является низкий запас топлива в европейских газовых хранилищах после прошлогодней холодной зимы и жаркого лета.

При этом, как полагает эксперт, ситуация, согласно косвенным признакам, также накладывается на отсутствие желания Газпрома в условиях предстоящего запуска газопровода Северный поток-2 обеспечить дополнительную прокачку газа в хранилища, или же увеличить рост продаж на спотовом рынке

Дефицит газа в Европе

В последние несколько недель на газовых рынках Европы случился резкий взлет цен на природный газ. Цены стремительно растут и достигают рекордных показателей за последние 13 лет. Ситуация спровоцирована в том числе и действиями Газпрома, который в условиях дефицита газа в европейских газохранилищах и на фоне завершения строительства Северного потока-2 отказывается от дополнительных поставок топлива через украинскую ГТС.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявлял, что Газпром устроил прямой шантаж Европы газовым вопросом. По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что в 2021 году россияне для прокачки газа через ГТС Украины забронировали на 20 миллиардов кубометров топлива меньше, чем в прошлом году. Газпром фактически поставил Европе условие : либо дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждали, что газовые проблемы ЕС связаны с тем, что Газпром пытается выторговать для себя более выгодные условия накануне запуска СП-2.

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Евросоюз Газпром газ Цена на газ в Европе
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