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Шантаж Газпрома и взлет цены на газ в Европе: у Путина разразились условием по прекращению кризиса

15 сентября 2021, 15:28
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Цена на газ в Европе приближается к 1 000 долларов за тысячу кубометров, что является уже очередным историческим рекордом.

Песков
Скорейший запуск Северного потока-2 стабилизирует цены на газ в Европе - Песков / УНИАН

В Европе продолжается стремительный рост цен на газ. Стоимость тысячи кубометров уже 964 доллара за одну тысячу кубометров. В ситуации, когда Газпром отказывается от дополнительной прокачки газа через ГТС Украины и не стремится к увеличению продаж на спотовом рынке, в Кремле заявляют, что скорейший запуск газопровода Северный поток-2 сбалансирует цены.

Согласно данным европейской биржи Ice Futures, цены газовых фьючерсов TTF на октябрь уже составляют 964 доллара за одну тыс. куб. м. На стоимость топлива оказывают серьезное влияние низкий уровень газа в европейских хранилищах и снижение уровня его поставок.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Цены меняются стремительно: утром в среду, 15 сентября, цена за тысячу кубометров газа составляла 840-880 долларов за тысячу кубометров. После этого стоимость топлива выросла буквально за несколько часов.

Как сообщает Интерфакс, в Кремле заявили, что скорейшее введение в эксплуатацию Северного потока-2 урегулирует ситуацию на газовом рынке Европы и позитивно отразится на балансе цен.

"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Взлет цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

На газовом рынке Евросоюза в последние недели резко подскочили и продолжают расти цены на газ. Стоимость тысячи кубометров бьет рекорды и является самой высокой за последние 13 лет. Ситуация объясняется опустошением газовых хранилищ Европы и отказом Газпрома от дополнительной прокачки газа путем газотранспортной системы Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что Газпром прямо шантажирует Европу. Россияне для транзита через украинскую ГТС в этом году забронировали на 20 миллиардов кубометров газа меньше, чем за прошлый год. Теперь, когда ситуация с газом в ЕС оставляет желать лучшего, Россия поставила Европу перед выбором: либо скорейший запуск Северного потока-2 и более дешевый газ, либо проблемы с топливом и прокачкой газа через ГТС Украины.Читайте такжеКонтракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

В компании-операторе Украинской газотранспортной системы также считают, что проблемы Европы с газом обусловлены действиями Газпрома, который торгуется за более выгодные условий перед запуском СП-2.

Эксперт Fitch Дмитрий Маринченко считает, что цены на газ в Европе взлетели из-за дефицита топлива в европейских хранилищах после холодной зимы и жаркого лета. Однако и Газпром не стремится к дополнительной прокачке газа в кризисных для ЕС условиях, готовясь к введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявил, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. По его словам, сооружение трубопровода завершилось 10 сентября в 8:45 по киевскому времени.

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Кремль Дмитрий Песков Северный поток-2 Цена на газ в Европе
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