Строительство Северного потока-2 полностью завершено - Газпром

Строительство газопровода Северный поток-2 завершено / Reuters

Председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Об этом он сказал на утреннем оперативном совещании, передает пресс-служба ПАО Газпром.

По словам Миллера, строительство завершено утром в пятницу, 10 сентября, в 8.45 по московскому времени.

Напомним, на днях сообщалось, что 6 сентября была положена последняя труба газопровода Северный поток-2. После состыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести еще пусконаладочные работы.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Как сообщал Главред, глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме.