В Украине раскрыли сценарий блокирования Северного потока – 2

В Украине оценили перспективы Северного потока-2 / Reuters

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме.

По его мнению, европейский регулятор не даст добро на его запуск. Об этом он подчеркнул в эфире телеканала Украина 24.

"Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК", — сказал Витренко.

По его словам, для запуска необходимо, чтобы оператор Северного потока -2 доказал полное соответствие европейскому праву, однако "этого не будет".

Витренко добавил, что в ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о бронировании мощностей для транзита газа через Украину.

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Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.