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В Украине раскрыли сценарий блокирования Северного потока – 2

4 сентября 2021, 20:50
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Газопроводу Северный поток - 2 могут не разрешить работать в коммерческом режиме, считает Юрий Витренко.

Северный поток-2
В Украине оценили перспективы Северного потока-2 / Reuters

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме.

По его мнению, европейский регулятор не даст добро на его запуск. Об этом он подчеркнул в эфире телеканала Украина 24.

"Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК", — сказал Витренко.

По его словам, для запуска необходимо, чтобы оператор Северного потока -2 доказал полное соответствие европейскому праву, однако "этого не будет".

Витренко добавил, что в ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о бронировании мощностей для транзита газа через Украину.

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Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.

viber
Юрий Витренко Северный поток-2
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