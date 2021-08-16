Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды: Газпром продолжает рубить поставки топлива через Украину

Газпром на сентябрь выкупил только 0,65 млн твердых мощностей ГТС Украины из 15 млн выставленных на продажу / УНИАН

На газовом рынке Евросоюза снова переполох. Газпром на фоне опустевшей забронированной магистрали Ямал-Европа выкупил только 4,3% твердых мощностей украинской ГТС, которые ранее были выставлены на аукцион. Это лишь 0,65 из 15 миллионов кубометров в сутки. По этой причине цена на газ на сентябрь в Европе взлетела до 585 долларов за тысячу кубометров, что стало уже очередным рекордом.

Согласно данным торгов на ICE Futures, Газпром на сентябрь выкупил лишь незначительную часть дополнительных твердых мощностей, выставленных на аукцион украинской ГТС. Российская газовая корпорация, которая ранее бронировала все выставленные на аукцион твердые мощности, на фоне пустующего забронированного трубопровода Ямал-Европа, выкупила только небольшую часть предложенных мощностей.Читайте такжеЗапуск СП-2 обернется Европе газовым кризисом: Украина призвала нанести двойной удар по Газпрому

Вследствие этого цена на газ в Европе на сентябрь взлетела до 48,05 евро за тысячу киловатт-часов. Это 585 долларов США за тысячу кубометров топлива.

Оператор ГТС Украины выставил на аукцион мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, однако россияне выкупили только 0,65 миллионов.

Примечательно, что ранее Газпром все время бронировал дополнительную твердую мощность на транзит газа через Украину. Однако все предыдущие месяцы россияне не заказывали дополнительную прерываемую мощность, которую предлагала украинская компания.

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Дефицит газа в Европе

В Европе в последние месяцы произошел резкий всплеск цен на природный газ. Стоимость тысячи кубометров топлива в ЕС постоянно растет и уже достигала рекордных показателей с 2008 года. Такая ситуация спровоцирована в том числе и действиями Газпрома, который на фоне дефицита топлива в Европе и опустевших хранилищ, отказывается использовать ГТС Украины для дополнительной прокачки газа европейским странам.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что Газпром перешел к прямому шантажу Европы при помощи газового вопроса. Фактически россияне поставили ЕС условие: Брюссель одобряет Северный поток-2 и газ дешевеет, либо будут проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также заявляли, что газовые проблемы Европы связаны с маневрами Газпрома по запуску трубопровода Северный поток-2.

В Министерстве энергетики Украины заявляли, что на данный момент нет никаких гарантий того, что после запуска СП-2 транзит газа через украинскую ГТС будет продолжаться. Киев совместно с Вашингтоном уже работает над планом Б по этому вопросу.