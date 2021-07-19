Газовый кризис в Европе: Газпром взвинтит поставки топлива по ГТС Украины

Газпром намерен поставлять дополнительные объемы газа в Европу через украинскую ГТС / УНИАН

Сокращение газа в хранилищах Европы, вызванное политикой Газпрома по отказу от бронирования дополнительных мощностей для прокачки топлива через газотранспортную систему Украины, ранее спровоцировало резкий рост цены на газ в Европе до 450 долларов за тысячу кубометров. Однако если российский монополист отказывался бронировать прокачку газа через украинскую ГТС на июль, то уже на август Газпром зарезервировал все 15 млн куб.м. сутки мощностей.

Как сообщает информагентство Интерфакс со ссылкой на сведения системы бронирования Regional Booking Platform, Газпром на аукционе забронировал все транзитные мощности, которые предложила Украина на август.

Исходя из того, что аукцион на твердые мощности реализован на 100%, уже 27 июля может быть объявлен еще один аукцион – на прерываемые мощности.

В компании Оператор ГТС Украины ранее сообщали, что Газпром отказался участвовать в дополнительном аукционе на прерываемые мощности на июль. В ГТС выставляли на аукцион дополнительные резервы объемом 63,7 миллионов кубических метров газа в сутки, однако россияне не стали их бронировать.

В Киеве заявили, что Газпром принял такое решение на фоне недостатка газа в хранилищах Европы (не заполненных даже наполовину), которое спровоцировало рекордный скачок цены на топливо с 2008 года. В Украине предупреждали, что ситуация из-за ремонта магистрали Ямал-Европа и Северного потока-1 приведет к еще худшим последствиям для ЕС, тогда как Газпром фактически устроил шантаж Запада, требуя одобрения реализации СП-2.

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Читайте такжеУдар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потокуВ 2021 году Газпром может бронировать украинские мощности в объеме 40 миллиардов кубических метров – 109 миллионов кубических метров в сутки. Учитывая выкупленные 15 млн куб.м.сутки в июне, в прошлом месяце объем прокачки газа через ГТС Украины составил 124 куб.м.сутки.

Транзит газа через Украину

Советник главы ОП Михаил Подоляк 16 июля заявлял, что Украина, США и Германия продолжают вести переговоры по поводу ситуации с реализацией газопровода Северный поток-2. На Банковой ожидают, что в ходе визита Зеленского в США на переговоры с Байденом многие важные вопросы по СП-2 будут конкретизированы.

Российский экономист Андрей Илларионов говорил, что Киеву нужно привыкать к тому, что в будущем транзита газа в Европу через территорию Украины не будет. После введения в эксплуатацию Северного потока-2 потери украинского государства составят около 3 миллиардов долларов в год.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко утверждал, что Газпром уже шантажирует Европу высокими ценами на газ. В текущем году, когда спрос на топливо вырос, россияне решили зарезервировать на 25 млрд кубометров меньше газа, чем в прошлом году. Москва пытается поставить ЕС перед выбором: либо СП-2 и дешевый газ, либо отказ Газпрома от дополнительной прокачки газа через украинскую газотранспортную систему.