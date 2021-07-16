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Опасность давления на Украину: у Зеленского заявили о решении проблемы СП-2 на встрече с Байденом

16 июля 2021, 16:36
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Итога встречи Байдена и Меркель не привели к негативным последствиям для Украины, сказал Михаил Подоляк.

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На Банковой ожидают конкретизации шагов по Северному потоку-2 на встрече Зеленского с Байденом / president.gov.ua

Итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне сигнализируют о том, что американская и немецкая стороны понимают опасность попыток Кремля оказывать давление на Украину, а также страны Центральной и Восточной Европы. Негативных для Киева последствий встречи не зафиксировано. Украина, США и Германия продолжают согласовывать действия по Северному потоку-2, а конкретные шаги должны будут обсуждаться уже на встрече президента Зеленского с хозяином Белого дома Байденом. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В комментарии УНИАН он сказал о том, что Байден и Меркель по итогам встречи подтвердили понимание опасности давления России на Украину и страны Европы. Негативных сигналов для украинского государства не было.

"По итогам встречи были сделаны заявления, которые в целом соответствуют предыдущим позициям сторон и при этом подтверждают то, что и США, и Германия осознают опасность попыток руководства России увеличить давление на Украину и другие государства Центральной и Восточной Европы", - отметил Подоляк.

Однако, по его словам, никакие заявления лидеров США и Германии не могут положительно повлиять на ситуацию с попыткой Москвы на новом, более серьезном уровне, использовать газ в качестве политического оружия. Нужно продолжать работать над механизмами, связанными с запуском Северного потока-2. Конкретные решения, которые уже вырабатываются Киевом, Вашингтоном и Берлином, должны обсуждаться в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом.Читайте такжеТяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада

"Нужны конкретные действия и решения по проекту "Северного потока – 2", которые будут воплощать на практике принципы, декларируемые представителями США и Германии. Работа над выработкой таких действий и решений продолжается на всех уровнях между Киевом, Берлином, Брюсселем и Вашингтоном, и мы ожидаем визита президента Украины Владимира Зеленского в США для конкретизации такой работы на высшем уровне украинско-американских отношений", - подчеркнул советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк.

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Северный поток-2 новости

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией из США призвал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода может стать ударом по национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупредил Россию: если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа отключит российский газопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром уже запустил маховик газового шантажа Европы, требуя окончательного одобрения Северного потока-2. В прошлом году россияне зарезервировали прокачку 60 миллиардов кубометров газа, тогда как в этом году только 40. Россия фактически шантажирует ЕС: либо запуск СП-2 и дешевый газ, либо Москва откажется от полноценной прокачки газа через украинскую ГТС.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет кандидат от Партии зеленых.

новости США Владимир Зеленский Джо Байден Северный поток-2 новости Украины Офис президента
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