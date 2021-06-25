Транзита газа через Украину из-за СП-2 больше не будет: Илларионов объяснил, что ждет Киев

Украине придется сократить бюджетные расходы из-за потери прибыли от транзита газа – Илларионов / УНІАН

После достройки и запуска газопровода Северный поток-2 перспектива прекращения прокачки газа через украинскую газотранспортную систему станет реальностью. Киев перестанет получать выплаты от транзита топлива и будет терять около 3 миллиардов долларов в год. Таким образом, Украине придется сократить государственные расходы минимум на аналогичную сумму. Об этом заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

В чате на Главреде он рассказал о том, что из-за завершения работ и введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 Украина непременно столкнется с потерей транзита газа в Европу. Причем Киеву следует понимать, что подобная ситуация станет постоянной, а поступлений от прокачки топлива в бюджет уже не будет.

"После завершения строительства первой нитки Северного потока-2, а также ожидающегося вскоре завершения строительства второй нитки трубопровода, после ожидающейся сертификации обеих ниток и начала работы СП-2 возникает реальная перспектива прекращения прокачки газа через украинскую ГТС. Следовательно, кроме той битвы, какую украинские дипломаты ведут по поводу взыскания разнообразных неустоек и компенсаций с Газпрома, важнейшая задача для украинских властей и всего общества – понять, что эта ситуация вскоре станет постоянной, и, следовательно, надо ориентироваться на то, что транзита газа вскоре не будет, не будет также и поступлений в бюджет от транзита газа", - сказал Илларионов.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

Также он добавил, что украинское государство понесет потери от транзита газа и вынуждено будет сократить расходы в своем бюджете.

"Соответственно, нужно исходить из того, что в ближайшей перспективе доходы государственного бюджета Украины снизятся примерно на 3 миллиарда долларов ежегодно. Это означает, что государственные расходы Украины придется дополнительно урезать еще, как минимум, на 3 миллиарда долларов", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Реклама

Северный поток-2 новости

Президент Владимир Зеленский в ходе недавней встречи с американской делегацией в Киеве заявил о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода несет серьезную угрозу национальной безопасности Украины.

Глава МВД Арсен Аваков сказал, что после достройки первой нитки СП-2 российское государство может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что у Северного потока-2 могут возникнуть новые проблемы на этапе страхования и сертификации трубопровода.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов сделал прогноз, согласно которому если Партия зеленых одержит победу на парламентских выборах в Германии, Вашингтон попробует остановить Северный поток-2.