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Цены на газ в Европе бьют рекорды: Газпром устроил шантаж и обрубил поставки топлива через Украину

8 июля 2021, 14:22
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Россия шантажирует Европу с целью одобрения запуска Северного потока-2, сказал Сергей Макогон.

Газпром
Газпром отказался использовать мощности ГТС Украины для дополнительных поставок газа в Европу / УНИАН

Российский газовый монополист Газпром не собирается увеличивать поставки газа транзитом через Украину, несмотря на дефицит топлива в европейских государствах. В июне Европе было поставлено столько же газа, сколько и в мае. Украина выставляла на аукцион дополнительные мощности, однако россияне их не бронировали. Недостаток газа в европейских странах уже привел к рекордной за последние 13 лет цене на топливо, а хранилища Европы не заполнены даже наполовину. В дальнейшем из-за ремонта трубы Ямал-Европы и Северного потока-1 ситуация станет еще хуже. Евросоюз должен дать оценку действиям Москвы, которая шантажом добивается разрешения на запуск Северного потока-2. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

В пресс-службе компании заявили о том, что Газпром, несмотря на проблемную ситуацию с газом в Европе, не будет прокачивать дополнительные объемы топлива через Украину. В среднем транзит в сутки составлял 124 миллиона кубических метров.

В июне текущего года транзит газа через украинскую газотранспортную систему в Евросоюз составил 3,72 миллиарда кубических метров. Такие показатели идентичны объемам за май. При этом Газпром проигнорировал инициативы Украины по решению данного вопроса.

"Газпром использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа", - указано в сообщении.Читайте такжеПервая нитка СП-2 проложена: Путин объявил о готовности Газпрома заполнить трубопровод газом

Отмечается, что еще с апреля Оператор ГТС Украины выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности для прокачки топлива Суджа на границе России и Украины в объеме 63,7 кубических метров в сутки. Впрочем, Газпром отказался их бронировать. Такое решение свидетельствует го том, что несмотря на недостачу газа в Европе, россияне не будут дополнительно поставлять топливо через украинскую территорию. При этом цена на газ в Европе уже составляет 450 долларов за тысячу кубометров – рекордный показатель за последние 13 лет.Читайте такжеБудапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

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Более того, в компании акцентировали внимание на том, что проблемы стран Евросоюза с газом в скором времени только усугубятся. Причиной тому является остановка магистрали Ямал-Европа до 10 июля и остановка работы Северного потока-1 с 13 по 23 июля из-за технических работ. Хранилища газа Европы заполнены только наполовину.

Гендиректор компании-оператора украинской ГТС Сергей Макогон добавил, что в Брюсселе должны дать оценку действиям России, которая злоупотребляет своим ведущим положением на рынке газа и пытается шантажировать Европу с целью одобрения запуска Северного потока-2.

"Оператор ГТС Украины является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если Газпром не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчиком газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС", - подчеркнул Сергей Макогон.

Транзит газа через Украину и запуск Северного потока-2

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июня сказала, что Берлин и Вашингтон ведут продуктивные переговоры по вопросу запуска газопровода Северный поток-2. По ее словам, государствам важно, чтобы транзит газа сохранялся через украинскую территорию.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет 26 июня говорил, что газопровод Северный поток-2 не должен использоваться против Украины. Если российские власти нарушат свое обещания, у Европы останется право остановить работу трубопровода в любой момент.

Российский экономист Андрей Илларионов утверждал, что Украине нужно привыкать к отсутствию платежей за транзит газа в Европу. После запуска СП-2 Киев будет терять около 3 миллиардов долларов в год.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко объявил, что Газпром шантажирует Запад высокими ценами на газ. В текущем году, когда спрос на топливо повысился, россияне забронировали на 25 миллиардов кубометров меньше объема прокачки газа через территорию Украины, чем в 2020 году. Таким образом, Москва пытается поставить ЕС перед выбором: либо больше газа и Северный поток-2, либо отказ Газпрома от мощностей украинской ГТС.

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