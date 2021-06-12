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Меркель на встрече с Байденом сделала заявление о транзите газа через Украину и Северном потоке-2

12 июня 2021, 19:56
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США и Германия поддерживают сохранение транзита газа через Украину, сказала Ангела Меркель.

Меркель
Меркель обсудит с Байденом вопрос Северного потока-2 15 июля в ходе своего визита в Вашингтон / УНИАН

Для Вашингтона и Берлина остается жизненно важным вопрос дальнейшего транзита газа в Европу через территорию Украины. При этом германская и американская стороны продолжают вести конструктивные переговоры по вопросу достройки газопровода Северный поток-2. Ситуация с проектом СП-2 будет более детально обсуждаться на уровне лидеров США и Германии уже 15 июля. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает stern.de, Меркель провела встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита Большой семерки. Во время диалога лидеры двух стран фрагментарно обсудили ситуацию с Северным потоком-2 и издержками для Украины в связи с запуском трубопровода.

"Для нас обоих жизненно важно, чтобы Украина и дальше была партнером по транзиту природного газа", - сказала Меркель и добавила, что США и Германия ведут "хорошие и конструктивные" обсуждения по вопросу газопровода Северный поток-2.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Также канцлер отметила, что уже 15 июля состоится ее визит в США, на котором стороны более подробно поговорят о вопросе Северного потока-2.

"У нас скоро будет возможность поговорить друг с другом подольше", - подчеркнула Ангела Меркель.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Киев делегации из США призвал американское государство и Евросоюз остановить реализацию газопровода Северный поток-2. Энергетический проект России несет серьезную угрозу национальной безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков заявлял, что в связи с достройкой первой нитки трубопровода СП-2 появилась информация разведки, согласно которой Россия может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что на этапе страхования и сертификации газопровода Северный поток-2 у российской трубы могут возникнуть новые проблемы.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов допустил сценарий, при котором Штаты попробуют остановить газопровод Северный поток-2 в том случае, если к власти в Германии придет Партия зеленых.

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