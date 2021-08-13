Транзит газа через Украину и сценарий по СП-2: эксперт объявила о плане Б Киева и Вашингтона

Зеленский обсудит с Байденом альтернативный план по ситуации с транзитом газа через Украину – чиновник / коллаж УНИАН

На данный момент нет конкретного решения по вопросу продолжения транзита газа из России в Украину. Никто не знает, как в следующий момент поведет себя Москва – вопрос дальнейшей прокачки топлива через украинскую ГТС никем не гарантирован. В Киеве хотели бы увидеть конкретные планы договоренностей Берлина и Москвы по газовому вопросу и сценариям по Северному потоку-2, однако уже идет работа с США над альтернативным сценарием, который президент Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что ориентировочного решения по вопросу продолжения транзита газа через украинскую газотранспортную систему пока нет. Никто не знает, как Россия поведет себя уже этой зимой. Нет возможности для реализации гарантий, в том числе и для канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Читайте такжеТранзит газа в ЕС и Северный поток-2: Меркель 22 августа приедет в Украину на встречу с Зеленским"Наработанного решения еще нет, так как есть, то что называется, elephant in the room, это Россия. Как себя будет вести Россия этой зимой, никто не знает, думаю, что канцлер не исключение. Многое зависит от России, и гарантировать поставку российского газа через территорию Украины не может никто, потому что мы знаем практику прерывания транзитов, мы знаем, как соблюдают контракты, мы знаем, что цивилизованный подход не присущ Российской Федерации в отношениях с Украиной. Что она (Меркель) нам может гарантировать – не знаю", - отметила советник.

По ее словам, в Киеве хотели бы увидеть хотя бы примерные планы по диалогу Германии с Россией относительно вопроса дальнейшей прокачки газа по украинской ГТС и сценария с СП-2. Украина с США уже работают над дополнительным сценарием в том случае, если Россия откажется от транзита газа в будущем.

"Надеюсь, что мы увидим какие-то конкретные наработки в отношении того, как будет проходить диалог, кому она это поручает, как она видит возможность использования фондов, что они собираются делать для того, чтобы обеспечить применение норм европейского законодательства к Северному потоку. Мы сейчас этот сценарий (если Россия откажется от транзита газа по украинской ГТС) отрабатываем с американцами, это будет предметом дискуссии во время визита президента и министра энергетики в США", - подчеркнула Елена Зеркаль.

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Транзит газа через Украину

США и ФРГ 21 июля заявили о заключении сделки по Северному потоку-2. Документ должен предполагать ряд компенсаций Украине, среди которых содействие Германии по продлению российско-украинского договора по транзиту газа в Европу еще на 10 лет.

В Офисе президента раскритиковали договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров считает, что документ является декларацией и ничего не гарантирует Украине. Поэтому Киев будет продолжать борьбу с газопроводом Газпрома и вести переговоры с Западом.

На Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев намерен обсудить с лидером немецкого государства гарантии безопасности для Украины в связи с запуском газопровода Северный поток-2.