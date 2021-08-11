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Северный поток-2 и Донбасс: в ОП рассказали, о чем Меркель будет говорить с Зеленским

11 августа 2021, 17:10
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Лидеры стран будут говорить о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Зеленский, Меркель
Зеленский и Меркель проведут переговоры в Киеве / Фото Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сегодня, 12 августа, рассказа что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа на встрече с президентом Владимиром Зеленским будет обсуждаться ряд вопросов.

"Прежде всего обсудят гарантии безопасности в связи с запуском Северного потока-2", - сказал Никифоров.

Никифоров отметил, что эта встреча является логическим продолжением контактов президента Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев.

"Меркель и Зеленский будут обсуждать, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска Северного потока-2 попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", – сообщил Никифоров.

Также будет обсуждаться и вопрос Донбасса и о том, как реанимировать мирные переговоры.

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По словам Никифорова вопрос о двусторонних отношениях будет поднят на переговорах, поскольку Германия – ключевой партнер Украины в Европе – в политике, в торговле, промышленности, энергетике, и потенциал для укрепления этих отношений большой.

"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины - ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины самые важные вопросы безопасности в Европе – не решить", – подчеркнул Никифоров.

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Встреча Зеленского и Меркель - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе дискуссии, которая продлилась более 4 часов, стороны также обсудили вопросы газопровода Северного потока-2 и военного конфликта на Донбассе.

По итогам переговоров в ходе совместного с Зеленским брифинга Меркель заявила, что Германия выступает за проведение выборов на отдельных районах Донбасса и призывает к имплементации так называемой "формулы Штайнмайера".

Позже президент Зеленский сказал, что у Украины и Германии разные взгляды в вопросе газопровода Северный поток-2 и призвал предоставить Киеву гарантии по транзиту газа в Европу на 10-15 лет.

Владимир Зеленский Ангела Меркель Сергей Никифоров
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