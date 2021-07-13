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Мощные гарантии для Украины по газу на 10-15 лет: Зеленский поставил условие Западу по запуску СП-2

13 июля 2021, 12:17

Вопрос Северного потока-2 будет решаться во время встречи Байдена и Меркель, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский
Украина должна получить гарантии газоснабжения после запуска СП-2, - Зеленский / УНИАН

После запуска газопровода Северный поток-2 Украине должны быть предоставлены гарантии эффективного газоснабжения на 10-15 лет. Сегодня Киев получает 2 миллиарда долларов платы за транзит российского газа в Европу. У Украины и Германии разные взгляды на проблему российского трубопровода, однако все вопросы по поводу будущего СП-2 будут решаться на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30. Гуманитарная политика он рассказал о том, что Запад должен обеспечить гарантии "нормального газоснабжения" Украины после запуска Северного потока-2 на срок от 10 до 15 лет. Каждый год Киев получает 2 миллиарда долларов платы за транзит газа в Европу.

Подводя итоги переговоров с Меркель, он сказал, что у Киева и Берлина разные точки зрения на вопрос реализации газопровода Северный поток-2. Однако украинская сторона предоставила достаточно своих аргументов. При этом вопрос газопровода будет решаться в ходе встречи Байдена и Меркель в Вашингтоне.Читайте такжеЦены на газ в Европе бьют рекорды: Газпром устроил шантаж и обрубил поставки топлива через Украину

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока-2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера (Ангели Меркель) вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет "Северный поток-2": что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня во время встречи с делегацией США призвал Запад остановить реализацию Северного потока-2. Согласно официальной позиции Киева, запуск российского газопровода несет угрозу национальной безопасности государства.

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Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер немецкой партии Христианско-демократический союз Армин Лашет говорил, что если Владимир Путин будет использовать СП-2 в качестве оружия против Украины, Европа может отключить газопровод.

По мнению главы НАК Нафтогаз Юрия Витренко, Газпром начал шантажировать Запад, требуя запуска Северного потока-2. Речь идет о том, что россияне уже существенно снизили прокачку газа через территорию Украины и фактически поставили Западу ультиматум.

Бывший министр иностранных дел, дипломат Константин Грищенко полагает, что если по итогам выборов в немецкий парламент канцлером станет кандидат от Партии зеленых, запуск газопровода Северный поток-2 могут отложить на 3-4 года.

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