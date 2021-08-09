Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с Зеленским – СМИ

Ангела Меркель / УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует 22 августа приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств планируют обговорить вопросы транзита газа и ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Вести со ссылкой на собственный источник. Указывается, что переговоры со стороны Банковой о визите Меркель вел глава ОП Андрей Ермак.

Стороны должны обсудить вопросы транзита газа через Украины и ситуацию на Донбассе.

По данным инсайдера РБК-Украина, визит Меркель в Украину согласован ориентировочно на 22 августа. При этом указывается, что темы переговоров Зеленского с Меркель пока неизвестны.

Издание допускает, что стороны могут обсудить вопрос Северного потока-2, который будет достроен уже через несколько недель.

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