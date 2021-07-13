Зеленский встретился с Меркель: переговоры продолжались более четырех часов

В Берлине состоялась встреча Меркель и Зеленского / t.me/OP_UA

В рамках визита главы Украинского государства в Германию в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Она продолжалась более четырех часов.

Детали разговора президент пообещал раскрыть во вторник, 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме Украина 30, передает пресс-служба Офиса президента.

Ранее состоялся брифинг Зеленского и Меркель, во время которого президент Украины заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода Северный поток-2.

Меркель, со своей стороны отметила, что вопросы по Северному потоку-2 действительно могут обсуждаться во время встречи нормандской четверки, однако она подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.

Также во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине Зеленский заявил, что процесс отвода войск РФ от границы Украины был достаточно условным и фактически не состоялся. Президент отметил высокую концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Как сообщал Главред, 12 июля в рамках рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился возможным преемником Меркель- премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Визит Зеленского в Германию