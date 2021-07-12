Зеленский в Германии провел первую встречу

Владимир Зеленский и Армин Лашет / president.gov.ua

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

В ходе встречи Зеленский говорил о вступлении Украины в Евросоюз и ситуации на Донбассе, сообщается на сайте президента. Глава государства отметил, что Германия является важным партнером Украины, и выразил надежду, что федеральное правительство продолжит политику поддержки Украины.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству Евросоюза в вопросе европейской интеграции и членства Украины в НАТО", – отметил он.

Зеленский добавил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Также глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, в частности в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы. Кроме того, была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках нормандского формата и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу Северного потока - 2. Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Реклама

Читайте такжеВстреча Зеленского и Меркель: почему Украине в Берлине мало что светитЗеленский и Лашет также обменялись мнениями по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и налаживанию еще более тесного партнерства. Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Лашет отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

president.gov.ua

Справка. На выборах нового лидера правящей в ФРГ партии "Христианско-демократический союз" избрали преемника уходящей со сцены Ангелы Меркель. Им стал Армин Лашет, набравший 521 голос во втором туре. Таким образом, Лашет станет одним из кандидатов на пост канцлера Германии по итогам выборов, которые пройдут 26 сентября 2021 года.

Визит Зеленского в Германию