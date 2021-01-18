"Мамочкин" политик и адепт Шредера: кто такой Армин Лашет и чего ждать Украине

Немецкий политик Армин Лашет - ХДС получил нового потенциального канцлера/ GettyImages

На выборах нового лидера правящей в ФРГ партии "Христианско-демократический союз" избрали преемника уходящей со сцены Ангелы Меркель. Им стал Армин Лашет , набравший 521 голос во втором туре. В его пользу сыграли репутация верного сторонника текущего курса и то, что он был единственным, кто имел опыт управления целым регионом.

Таким образом, Лашет станет одним из кандидатов на пост канцлера Германии по итогам выборов, которые пройдут 26 сентября 2021 года.

Несмотря на колебания, усилившиеся из-за коронавируса, партия Меркель/Лашета сохраняет достаточно высокий рейтинг, имеет все шансы победить на выборах и, таким образом, назначить своего канцлера, создав коалицию с радикально-популистской партией Зеленые.

Кто такой Армин Лашет - биография

60-летний Лашет в немецкой политике давно, с 1994 года, когда его впервые избрали депутатом Бундестага, однако большого поста ему пришлось ждать очень долго.

Только в 2017-м году, в возрасте 56 лет он был избран премьер-министром самого густонаселенного и экономически развитого региона Северный Рейн-Вестфалия, победив конкурентов из Социал-демократической партии Германии. Всё, что было до того – классическая биография еврочиновника, проходящего все ступени карьерной лестницы: член городского совета Аахена, министр по интеграции Северной Вестфалии, депутат Европарламента, лидер регионального отделения партии ХДС.

На своем первом большом посту политик не избежал скандалов: самым громким из них стал госзаказ в разгар эпидемии на пошив медицинских масок и халатов для врачей. На выручку пришел Van Laack, дом моды, который возглавляет друг сына Лашета. Инициатива обошлась бюджету в €40 млн.

Армин Лашет и Ангела Меркель / GettyImages

"Я сказал Йоханеесу, что он может дать отцу мой номер, если стране понадобится помощь в получении масок", - прокомментировал закупку глава дома Кристиан Ван Даниэльс. Йоханнес - как раз сын Лашета-старшего, модель Van Laack и бьюти-блогер.

Недавно семейные биографы заявили, что Лашет ведет свой род от Карла Великого, да и сам политик был назван в честь Арминия, древнегерманского лидера, восставшего против Рима и учинившего грандиозную резню в Тевтобургском лесу, положившую конец расширению Pax Romana. Комментирующие сдержанную критику Лашета в адрес США задаются ехидным вопросом, намерен ли потомок Арминия ограничивать продвижение Pax Americana.

Лашет и его отношения с Россией

Новый лидер ХДС в отношении Москвы настроен конструктивно и его позиция до сегодняшнего дня не претерпевала изменений. Оперируя категориями украинских "политологов", Лашет является "пророссийским" – в том смысле, что он не сторонник введения санкций.

Его внешнеполитические воззрения евроцентричны. Лашет долго и последовательно отстаивал необходимость достройки газопровода "Северный поток-2", укрепления политических и экономических связей с Москвой и невозможности без её участия решить многие вызовы, а, кроме того, был одним из авторов концепции "Европейский союз от Лиссабона до Владивостока", которую не похоронили, но отложили в долгий ящик после 2014 года.

А еще - приветствовал российское участие в сирийской войне.

В ходе последнего Немецко-российского экономического форума в Берлине Лашет произносил речь в присутствии большой российской делегации - и его выступление стало смелым даже на фоне привычного благосклонного отношения германской элиты к России. Упомянув экономические планы двух стран, он выразил сомнение в обвинениях США и Великобритании Кремля в кибератаках, вмешательстве в выборы и отравлении Скрипалей.

Пока британские политики метали гром и молнии, Лашет в своем Twitter писал: "Если членов НАТО принуждают к солидарности, не пора ли предъявить более веские доказательства? Демонизировать Россию опрометчиво. Британия слишком рьяно солидаризируется с США".

Армин Лашет и Сергей Лавров во время ежегодного Петербургского диалога 18 июля 2019 года в Германии / GettyImages

Для понимания взглядов Лашета следует знать, что немецкие предприятия регулярно и долгосрочно инвестируют в Россию, открывая заводы и сборочные цеха. Mercedes-Benz в последние годы построил два предприятия, Siemens на 90% замкнул производственный цикл, Follmann открыл производство в Подмосковье. Активно действуют KLAAS, Bosh, Schaeffler, Volkswagen и десятки других компаний – все они получают преференции от российского государства и потому локализуют производство; в том числе в тех областях, которые из-за санкций зависят от поставок комплектующих. Но, разумеется, краеугольным камнем в экономических отношениях являются энергоносители и их переработка в Германии. В общем, это отношения на миллиарды долларов и тысячи рабочих мест и по одной только этой причине они не будут пересмотрены.

В одном из последних интервью чиновник осудил Россию как "агрессора" и назвал Асада "военным преступником", но, кажется, только для того, чтобы сбросить с себя старые ярлыки "пророссийскости".

Также Лашет является большим сторонником крепнущих день ото дня связей с Китаем. Когда США давили на Европу, требуя отказаться от контракта с китайской Huawei по сети 5G в Германии, политик раскритиковал Вашингтон и заявил, что его страна рискует отстать в этой технологии. В итоге контракт был подписан. В целом его воззрения наследуют принципам Герхарда Шредера и укладываются в максиму "бизнес прежде всего". Если Германии выгодно вести диалог с авторитарными лидерами и создавать совместные проекты – они будут созданы.

Сам Шредер, названный украинским послом Мельником "циничным лоббистом Кремля", в интервью изданию Rheinische Post заявил, что поддерживает выдвижение Лашета в канцлеры ФРГ. Вектор очевиден.

Какой будет политика Лашета в отношении Украины

Разумеется, наиболее интересным с учетом вышесказанного для нас является то, какую политику в случае победы ХДС будет проводить Лашет в отношении Украины. Повезло нам или нет?

На данный момент кажется, что этот вариант – серединка на половинку. Лашет имеет репутацию абсолютно лояльного "мутти" политика, это не просто "человек канцлера", это единомышленник, потому стоит ожидать, что в случае его избрания Германия будет еще четыре года пребывать в фазе "меркелизма" без резких движений во внешней политике.

Другое дело, что для Украины это по большому счету означает топтание на месте и никакого прорыва в отношениях ждать не стоит. В настоящий момент они не имеют серьезного политического базиса, репутация Украины в Германии достаточно низкая ("таран США в Европе"), потому, вероятно, взаимодействия, как и прежде, будут ограничиваться заверением послов в "партнерских отношениях", попыткой хоть как-то реализовать "Минск-2", вялой критикой факельных маршей со стороны Берлина и пророчествами о наступлении темных времен после достройки СП-2 со стороны Киева.

Армин Лашет / GettyImages

В экономической плоскости дела обстоят аналогично: страны уверенно дрейфуют к формуле "украинское сырье в обмен на немецкую продукцию с высокой добавочной стоимостью". Немецкий бизнес, живущий счет инвестиций и международного экспорта - в Китай, Россию, Францию, США - не впечатлился "евровыбором", "антикоррупцией", "инвестклиматом" и прочей торжественной блажью Порошенко и Зеленского, потому захода капитала после печального опыта Volkswagen ждать не стоит. Киеву же при текущей политике предложить Берлину нечего. Так что никакого "укрепления и углубления", которых Зеленский пожелал в своей поздравительной телеграмме, скорее всего, не произойдет.

Победа других кандидатов, например - Фридриха Мерца, была бы для нас выгодней, но, с другой стороны, теоретически бундестаг может возглавить представитель Левых или АдГ, политических сил, влюбленных в Россию чистой, незамутненной любовью и с пониманием относящихся к путинской авторитарной модели управления. Позиции политиков типа Хорста Зеехофер или Вольфганга Кубики усиливаются давно, так что вариант, при котором отношения Берлина и Киева не ухудшатся, можно считать благоприятным.

Кто может стать канцлером кроме Лашета?

Новоизбранному главе партии еще предстоит осенью побороться за канцлерское кресло. В конкурентах у него политические тяжеловесы.

Прежде всего – премьер-министр Баварии Маркус Зёдер , правый популист, безусловный лидер ХСС, важная фигура в российско-германских отношениях. Его отношение к Москве гораздо более дружелюбное, чем у "мутти Меркель" ("мамочки Меркель", как её называют). Подчеркивает необходимость диалога, отмены санкций, и возвращения РФ в состав "Большой семерки".

, правый популист, безусловный лидер ХСС, важная фигура в российско-германских отношениях. Его отношение к Москве гораздо более дружелюбное, чем у "мутти Меркель" ("мамочки Меркель", как её называют). Подчеркивает необходимость диалога, отмены санкций, и возвращения РФ в состав "Большой семерки". Фридрих Мерц – евробюрократ, жесткий критик Путина, фаворит американских инвесторов. После отравления Навального предлагал заморозить строительство СП-2 на два года, операцию России в Сирии характеризовал как "варварскую". Автор идеи, что Москва целенаправленно провоцирует приток беженцев из Сирии в Европу с целью дестабилизации ЕС. Впрочем, даже он говорит о необходимости идти к единому рынку с Турцией и Россией.

– евробюрократ, жесткий критик Путина, фаворит американских инвесторов. После отравления Навального предлагал заморозить строительство СП-2 на два года, операцию России в Сирии характеризовал как "варварскую". Автор идеи, что Москва целенаправленно провоцирует приток беженцев из Сирии в Европу с целью дестабилизации ЕС. Впрочем, даже он говорит о необходимости идти к единому рынку с Турцией и Россией. Молодой энергичный 38-летний глава минздрава Йенс Шпан , набравший высокие рейтинги в период коронакризиса. Резко критиковал миграционную политику Меркель, очень популярен среди консерваторов, хотя и подпортил карму заявлением, что немецкого соцпособия любому человеку "хватает на всё необходимое". Любопытно, что Лашета и Шпана перед голосованием обвиняли в сговоре – из-за того, что министр снял свою кандидатуру. Впрочем, в канцлеры он сможет заявиться, даже не будучи лидером партии, как в Германии принято.

, набравший высокие рейтинги в период коронакризиса. Резко критиковал миграционную политику Меркель, очень популярен среди консерваторов, хотя и подпортил карму заявлением, что немецкого соцпособия любому человеку "хватает на всё необходимое". Любопытно, что Лашета и Шпана перед голосованием обвиняли в сговоре – из-за того, что министр снял свою кандидатуру. Впрочем, в канцлеры он сможет заявиться, даже не будучи лидером партии, как в Германии принято. Олаф Шольц - вице-канцлер и министр финансов.

- вице-канцлер и министр финансов. Норберт Рёттген - ультра-либерал, глава международного комитета бундестага и бывший министр окружающей среды. Зеленый радикал, выступающий не только против Северного потока, но и вообще против всего, создающего выбросы в атмосферу. Российский газ рассматривает как неизбежное зло, которое должно поступать в Германию исключительно через украинскую трубу.

Какой будет внешняя политика Берлина

Будет ли означать победа Лашета коренные изменения во внешней политике Германии? Нет. Немецкая политическая система достаточно сбалансированная, чтобы не допустить явного крена в ту или иную сторону, а у лидера ХДС есть очень серьезная внутрипартийная оппозиция, включая уже упомянутых Мерца и Рёттгена.

Несмотря на теплые отношения с Россией, Лашет признает и важность отношений с Варшавой, у которой к Москве накопилось масса претензий и в целом будет прислушиваться к аргументам всех сторон. Аналитики предполагают, что Лашет и Макрон легко найдут взаимопонимание по многим ключевым вопросам, и, вероятно, продолжат разрабатывать идею разработки оси Париж–Берлин–Москва в качестве противодействия Вашингтону. Но любые действия будут вестись только при условии выгоды для Германии.