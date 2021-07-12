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"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск

12 июля 2021, 22:29
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Президент Украины рассказал, что отвод войск России было условным и "фактически таким, что не произошло вообще".

Зеленский
Отвод войск был условным / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не увела своей войск от украинской границы, как обещала это сделать ранее.

Об этом он сказал в понедельник, 12 июля, во время брифинга в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Зеленский отметил, что участники "нормандского формата" должны давить на Россию. Только таким образом он видит возможность для возвращения незаконно аннексированых украинских территорий.

"Сегодня вы знаете прекрасно есть концентрация российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой, потому что отвод войск Россией был достаточно условным и фактически таким, что не произошло вообще. Поэтому я считаю, что "Северный поток-2", и я это пани Меркель сказал откровенно, мы должны все рассматривать с Германией, Францией и другими участниками "нормандского формата", поскольку - это неотъемлемой вопрос безопасности в Украины", - заявил глава украинского государства.

Напомним, в рамках сегодняшнего брифинга, Меркель заявила, что транзит газа, даже в случае введения Северного потока-2, должен проходить через Украину.

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В свою очередь, Зеленский обратился с просьбой обсуждать вопрос энергетической безопасности в рамках "нормандских" переговоров.

Кроме этого, она сказала, что власти Германии передадут Украине полтора миллиона доз вакцин от коронавируса.

Меркель вспомнила и о Минских соглашениях. Она заявила, что "нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера".

Также добавим, что сегодня Владимир Путин в своей статье обвинил Украину в нежелании возвращения оккупированных территорий.

Владимир Зеленский Ангела Меркель новости Украины
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