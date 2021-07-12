"Киеву Донбасс просто не нужен": статья Путина

Владимир Путин считает, что Украина виновата в том, что Донбасс оккупировали / Reuters

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в статье главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.

"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозам", - написал российский президент.

Также Путин обвинил украинские власти в том, что они "отказываются вести переговоры с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Ранее Главред писал, что на захваченной части востока Украины – в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – власти Российской Федерации используют для влияния на население фонд "Русский мир".

Пособники России под гуманитарным прикрытием занимаются искоренением украинского языка и культуры и насаждением искривленных исторических фактор, которые помогут сближению жителей "ЛДНР" с гражданами РФ.

Напомним, в 2014 году часть украинского Донбасса захватили пророссийские боевики и создали "ДНР" и "ЛНР". В том же году на часть востока Украины вторглись войска РФ. Российские власти поддерживают боевиков, но не признают, что пошли на агрессию против украинского государства.

В апреле 2014-го на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

По Донбассу идут переговоры. Россия не признает себя стороной конфликта и утверждает, что является "посредником".