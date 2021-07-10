УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Человек Путина причастен к уничтожению украинского языка и культуры в "ЛДНР" – разведка

10 июля 2021, 18:40

Заместитель председателя АП России возглавил опекунский совет фонда "Русский мир", который действует на Донбассе, поделились в Минобороны.

В Минобороны выяснили, что Козак причастен к уничтожению украинской культуры в ЛДНР
Дмитрий Козак причастен к уничтожению украинской культуры в "ЛДНР", выяснили в Минобороны / kremlin.ru

На захваченной части востока Украины – в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – власти Российской Федерации используют для влияния на население фонд "Русский мир".

Пособники России под гуманитарным прикрытием занимаются искоренением украинского языка и культуры и насаждением искривленных исторических фактор, которые помогут сближению жителей "ЛДНР" с гражданами РФ, говорится на странице Главного управления разведки Минобороны нашей страны в Facebook.

По данным ведомства, главой опекунского совета фонда назначен замглавы Администрации президента РФ Владимира Путина и ключевой реализатор российской политики по Украине Дмитрий Козак.

В разведке добавили, что под прикрытием фонда "Русский мир" на Донбассе было создано представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который занимается координацией "местных органов" для совершения разных видов агрессии против Украины – гуманитарной и культурной.

Читайте также"Россия не будет закрывать глаза": у Путина пригрозили Украине "не оставить" ДонбассНапомним, в 2014 году часть Донбасса захватили пророссийские боевики и создали "ДНР" и "ЛНР". В том же году на часть востока Украины вторглись войска России. Российские власти поддерживают боевиков, но не признают, что пошли на агрессию против украинского государства.

В апреле 2014-го на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

По Донбассу идут переговоры. Россия не признает себя стороной конфликта и утверждает, что является "посредником".

Дмитрий Козак Владимир Путин новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Человек Путина причастен к уничтожению украинского языка и культуры в "ЛДНР" – разведка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордахАтака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Банкам разрешили блокировать счета украинцев: как это будет работать и кого коснетсяБанкам разрешили блокировать счета украинцев: как это будет работать и кого коснется Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитетУченые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет "Ты гений, нет ты гений": после интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Гордоном Сеть взорвали мемы"Ты гений, нет ты гений": после интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Гордоном Сеть взорвали мемы Убийство президента Гаити и грустные аналогии с УкраинойУбийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной

Последние новости

18:40

Человек Путина причастен к уничтожению украинского языка и культуры в "ЛДНР" – разведка

18:34

"Украина и США имеет схожие подходы": Ермак провел переговоры с Нуланд Видео

18:19

Ваша кожа кричит о помощи: эксперт объяснила, почему загар – это опасно Видео

17:51

Первый матч Динамо в УПЛ перенесли: СМИ узнали причины и назвали новую дату игры

17:38

Во Львове 26-летняя женщина пыталась сделать селфи на цистерне поезда и сильно обгорела

Реклама
17:34

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

17:33

Данилов сделал громкое заявление по санкциям против кума Путина Видео

17:05

В Украине изменят правила выдачи банковских карт: каких нововведений ждать

16:58

Рядом со школой: в Киеве разоблачили наркопритон Видео

16:50

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

16:26

"Не такие уж бешеные деньги": Резников рассказал, сколько должны получать министры Видео

16:25

"А мне бы ехать": скандальный нардеп Юрченко, после ДТП во Львове, помчал в Киев на любимом Мустанге Видео

15:58

"Не за горами": эпидемиолог рассказала о сроках впышки штамма "Дельта" в Украине Видео

15:48

Тихановская рассказала о случайной встрече с Зеленским Видео

15:38

"Поставленные перед военнослужащими задачи выполнены": в Одессе завершились учения Sea Breeze-2021 Видео

15:07

Гниль и "зас*анные" матрасы: опубликованы шокирующие кадры из больницы Кривого Рога Видео

14:58

На побережье Черного моря очередная атака: популярный курорт оккупировали божьи коровки Видео

14:37

Серьезная авария на железной дороге под Киевом: уже опаздывают 14 поездов

14:34

Адская жара: в Киев не пускают грузовики Видео

14:30

Хакеры РФ взломали сайт ВМС и опубликовали данные участников учений Sea Breeze Видео

Реклама
14:12

"Я взрослый человек": Вакарчук ответил на слухи о новых отношениях

13:53

От изнуряющей жары до мощных бурь: синоптик дал неожиданный прогноз до конца лета Видео

13:40

"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке Видео

13:14

Ударил в стекло с разгона: в Фастове мужчина ни с того, ни с сего атаковал машину копов Видео

13:11

Десять детей – это норма: женщины в селах Ровенской области проводят в декрете по 30 лет Видео

12:57

В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Видео

12:34

В РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V Видео

11:49

Поездка с ветерком: Укрзализныця влипла в скандал с выпавшим окном пассажирского вагона Видео

11:10

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

10:59

Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

10:48

"Если Моргенштерн в Украине, то мы - на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

10:32

Странный побочный эффект: после вакцинации препаратом Pfizer у женщин быстро растет грудь Видео

09:14

Резников пригрозил выдворять незаконно понаехавших в Крым россиян Видео

09:05

Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают

08:35

Музыканты из российской группы Wildways нарвались на "Путин х**ло" на Atlas Weekend Видео

08:17

Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки Видео

07:54

В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире

07:45

Россиянам надо еще больше врать об Украине мнение

07:15

Скандал в НАУ: в вузе запретили появляться в шортах и мини-юбках Видео

07:10

В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

Реклама
06:40

В Запорожье пенсионерка подралась в автобусе с пассажиркой без маски Видео

06:30

Евроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с Китаем мнение

05:28

Разошлись швы после операции: на улице в центре Киева мужчина скончался от потери крови Видео

05:02

Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

04:22

Удар по Путину и разменная монета для торга с Кремлем: эксперт спрогнозировал судьбу Медведчука Видео

03:50

Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова Видео

03:02

Как компенсировать вред от недосыпа – простой способ

02:16

Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

01:37

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Видео

00:51

Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять