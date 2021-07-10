Человек Путина причастен к уничтожению украинского языка и культуры в "ЛДНР" – разведка

Дмитрий Козак причастен к уничтожению украинской культуры в "ЛДНР", выяснили в Минобороны / kremlin.ru

На захваченной части востока Украины – в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – власти Российской Федерации используют для влияния на население фонд "Русский мир".

Пособники России под гуманитарным прикрытием занимаются искоренением украинского языка и культуры и насаждением искривленных исторических фактор, которые помогут сближению жителей "ЛДНР" с гражданами РФ, говорится на странице Главного управления разведки Минобороны нашей страны в Facebook.

По данным ведомства, главой опекунского совета фонда назначен замглавы Администрации президента РФ Владимира Путина и ключевой реализатор российской политики по Украине Дмитрий Козак.

В разведке добавили, что под прикрытием фонда "Русский мир" на Донбассе было создано представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который занимается координацией "местных органов" для совершения разных видов агрессии против Украины – гуманитарной и культурной.

Читайте также"Россия не будет закрывать глаза": у Путина пригрозили Украине "не оставить" ДонбассНапомним, в 2014 году часть Донбасса захватили пророссийские боевики и создали "ДНР" и "ЛНР". В том же году на часть востока Украины вторглись войска России. Российские власти поддерживают боевиков, но не признают, что пошли на агрессию против украинского государства.

В апреле 2014-го на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

По Донбассу идут переговоры. Россия не признает себя стороной конфликта и утверждает, что является "посредником".