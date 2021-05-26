"Рискуют башкой за похороны на скотомогильнике": стало известно, сколько платят наемникам "ЛДНР"

Базовая зарплата российского наемника составляет 224 доллара / news.dn.ua

Российские наемники на Донбассе получают в три раза меньше, чем контрактники Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов и опубликовал объявления из российских пабликов, в которых заманивают солдат на Восток Украины, чтобы воевать на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР".

Базовая зарплата российского наемника составляет 224 доллара или 6164 гривны, написал Бутусов в Facebook.

"Прежде всего во всех объявлениях бойцов "ЛДНР" заманивают зарплатами, и они в целом стандартны. 16450 рублей - базовая зарплата солдата (224 доллара или 6164 гривны). К ней могут идти надбавки до 1500 рублей. Выплата боевых - 2% от зарплаты за день, приравненный к участию в боевой обстановке в первой линии (около 300 рублей), во второй линии - 1% в день (около 150 рублей)", - рассказал журналист.

Максимальная зарплата наемника составляет 9550 гривен в месяц.

"Получается, пехотинец-контрактник "ДНР" и "ЛНР", рискуя башкой каждый день в передовых траншеях максимально за месяц может получить 25 500 рублей (9550 гривен или 348 долларов)", - сообщил журналист.

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

Также Бутусов для сравнения привел в пример зарплаты украинских воинов. По его словам, максимальный ее размер составляет 32 тысячи гривен.

"В то время как пехотинец-контрактник ВСУ получает минимальную зарплату 10 тысяч гривен (364 доллара). При этом при заключении первого контракта солдату выплачивается единоразовая помощь 18160 гривен (660 долларов). А за выполнение задач в первой линии солдат получает на фронте дополнительно 17 тысяч в месяц, плюс 5 тысяч за безупречную службу. Таким образом большинство солдат в пехоте при постоянной службе на первой линии получает 32 тысячи гривен в месяц (1165 долларов)", - отметил журналист.

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"То есть? Можно сделать вывод, что вовсе не жители ОРДЛО стоят на передовой и убивают наших военных!"

"А как можно вообще обсуждать эту дырочку ? И сравнивать с бубличком?"

"Еще у них похороны бесплатные на скотомогильнике"

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Как сообщал Главред, в декабре 2020 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент находятся около трех тысяч кадровых российских военных. По его словам, это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов.