Зеленский обратился к Байдену из-за агрессии России на Донбассе

Владимир Зеленский высказался о войне на Донбассе / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США хорошим другом Украины, и призывает своего американского коллегу Джо Байдена сделать еще больше для сдерживания агрессии России.

По словам Зеленского, Байден может помочь завершить войну на Донбассе.

"США хороший другом, но Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту", - заявил в интервью CNN Зеленский.

По словам главы государства, для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.

Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.

При этом Зеленский отметил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.

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"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил Зеленский.

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