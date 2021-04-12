УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский обратился к Байдену из-за агрессии России на Донбассе

12 апреля 2021, 19:19
Прослушать новость
Остановить

Президент считает, что Байден может сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе.

Владимир Зеленский на Донбассе
Владимир Зеленский высказался о войне на Донбассе / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США хорошим другом Украины, и призывает своего американского коллегу Джо Байдена сделать еще больше для сдерживания агрессии России.

По словам Зеленского, Байден может помочь завершить войну на Донбассе.

"США хороший другом, но Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту", - заявил в интервью CNN Зеленский.

По словам главы государства, для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.

Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.

При этом Зеленский отметил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.

Читайте такжеУ Путина исключили возможность войны с Украиной

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил Зеленский.

Читайте такжеРазговор Зеленского и Байдена: Ермак высказался о противниках

Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский Джо Байден война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский обратился к Байдену из-за агрессии России на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученыхПочему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет картыВ Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Последние новости

11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
Реклама
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
Реклама
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
Реклама
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять