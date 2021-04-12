Зеленский обратился к Байдену из-за агрессии России на Донбассе

Президент считает, что Байден может сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал США хорошим другом Украины, и призывает своего американского коллегу Джо Байдена сделать еще больше для сдерживания агрессии России.
По словам Зеленского, Байден может помочь завершить войну на Донбассе.
"США хороший другом, но Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту", - заявил в интервью CNN Зеленский.
По словам главы государства, для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.
Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.
"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.
При этом Зеленский отметил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.
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"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил Зеленский.
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.