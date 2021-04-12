Зеленский заявил о готовности Украины к вторжению России

Украина готова к защите от российской агрессии, подчеркнул президент.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с эскалацией на Донбассе и стягиванием войск РФ к границе Украины.
В ходе визита на Донбасс в комментарии CNN глава государсвта заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная.
В то же время он обратил внимание на то, что государство к готово к вероятной агресиии РФ.
"Конечно (о вероятности вторжения РФ, – ред.). Мы знаем это: с 2014 это может быть каждый день", - подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность в том, что Украина готова к защите от российской агрессии.
"Они (РФ, – ред.) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория", - добавил Зеленский.
Читайте такжеВ ЕС заговорили о конфликте РФ с Украиной и предупредили Москву
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
Автор: Алексей Тычина