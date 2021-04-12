Зеленский заявил о готовности Украины к вторжению России

Владимир Зеленский в зоне ООС / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с эскалацией на Донбассе и стягиванием войск РФ к границе Украины.

В ходе визита на Донбасс в комментарии CNN глава государсвта заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная.

В то же время он обратил внимание на то, что государство к готово к вероятной агресиии РФ.

"Конечно (о вероятности вторжения РФ, – ред.). Мы знаем это: с 2014 это может быть каждый день", - подчеркнул президент.

Он также выразил уверенность в том, что Украина готова к защите от российской агрессии.

"Они (РФ, – ред.) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория", - добавил Зеленский.

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Обострение на границе Украины и РФ: