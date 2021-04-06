Зеленский рассказал Трюдо о серьезных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады / УНИАН

Из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский рассказал Трюдо о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", - сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличения количества канадских военных инструкторов в нашей стране.

Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

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"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", — сказал Зеленский.

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