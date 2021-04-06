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Зеленский рассказал Трюдо о серьезных потерях ВСУ на Донбассе

6 апреля 2021, 18:21
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Зеленский попросил Трюдо отправить в Украину больше канадских военных инструкторов.

Украина Канада
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады / УНИАН

Из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский рассказал Трюдо о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", - сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличения количества канадских военных инструкторов в нашей стране.

Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

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"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", — сказал Зеленский.

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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Гибридные войска РФ 26 марта обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое - получили ранения.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что РФ стягивает войска к границам Украины под предлогом планов по проведению новых военных учений Запад 2021.
  • 31 марта состоялось заседание ТКГ, в ходе которого Украина предложила установить новый режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Россия данную инициативу не поддержала.
  • 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.

Владимир Зеленский Джастин Трюдо Офис президента
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