Россия наотрез отказалась принять предложение Украины по Донбассу

Власти РФ не захотели вводить режим тишины на Донбассе, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции.
Сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе - на нем Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня, пишет украинская делегация в ТКГ.
В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с полуночи 1 апреля соблюдению полного и всеобъемлющего режима "тишины". Украинскую инициативу поддержали представители ОБСЕ и предложили принять совместное согласованное заявление ТКГ.
Как объясняют в украинской делегации, заявление подтверждало стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизнь гражданских и военных. Однако российская сторона отказалась поддержать это заявление.
Читайте такжеМеркель, Макрон и Путин обсудили обострение на Донбассе без Зеленского
"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.
В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.
"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отметили в делегации.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- Верховная Рада 30 марта приняла постановление, в котором осудила обострение российскими гибридными войсками ситуации на Донбассе 26 марта, в результате которого погибли 4 украинских военных и двое получили ранения. Украинский парламент призвал Россию вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства по урегулированию конфликта на востоке страны. Кроме того, парламент призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с обвинением в адрес Украины в невыполнении договоренностей по Донбассу. Согласно позиции Москвы, соглашения не выполняются, так как Киев не намерен вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР".
- 30 марта прошли переговоры президента РФ Путина, президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в рамках которых глава РФ настаивал на переговорах Украины с "ДНР" и "ЛНР" и разрешению правовых вопросов по Донбассу.