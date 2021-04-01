У Путина разразились предупреждением об эскалации войны на Донбассе

Песков назвал военный конфликт РФ и Украины на Донбассе "гражданской войной" / Reuters

Власти РФ утверждают, что обострение на Донбассе 26 марта свидетельствует о якобы намерениях Киева устроить эскалацию конфликта на востоке Украины. Такие планы, как утверждают в Кремле, могут привести к усилению боевых действий в регионе, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

По его словам, ситуация в зоне вооруженного конфликта на Донбассе ухудшается, а Украина, дескать, может устроить провокацию, которая приведет к усилению вооруженного противостояния.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - считает Песков.Читайте такжеУ Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу

На вопрос об открытом участии РФ в российско-украинском конфликте на Донбассе, он заявил, что Москва подразумевает под эскалацией конфликта "гражданскую войну, которая там уже была".

Ситуация на Донбассе