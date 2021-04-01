У Путина разразились предупреждением об эскалации войны на Донбассе

В Кремле обвинили Украину в якобы намерениях устроить провокацию в зоне конфликта.
Власти РФ утверждают, что обострение на Донбассе 26 марта свидетельствует о якобы намерениях Киева устроить эскалацию конфликта на востоке Украины. Такие планы, как утверждают в Кремле, могут привести к усилению боевых действий в регионе, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
По его словам, ситуация в зоне вооруженного конфликта на Донбассе ухудшается, а Украина, дескать, может устроить провокацию, которая приведет к усилению вооруженного противостояния.
"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - считает Песков.Читайте такжеУ Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу
На вопрос об открытом участии РФ в российско-украинском конфликте на Донбассе, он заявил, что Москва подразумевает под эскалацией конфликта "гражданскую войну, которая там уже была".
Ситуация на Донбассе
- Верховная Рада 30 марта приняла постановление, в котором осудила обострение российскими гибридными войсками ситуации на Донбассе 26 марта, в результате которого погибли 4 украинских военных и двое получили ранения. Украинский парламент призвал Россию вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства по урегулированию конфликта на востоке страны. Кроме того, парламент призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с обвинением в адрес Украины в невыполнении договоренностей по Донбассу. Согласно позиции Москвы, соглашения не выполняются, так как Киев не намерен вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР".
- 30 марта прошли переговоры президента РФ Путина, президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в рамках которых глава РФ настаивал на переговорах Украины с "ДНР" и "ЛНР" и разрешению правовых вопросов по Донбассу.