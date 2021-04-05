"Обезьяны с гранатой": Резников резко высказался о провокациях РФ на Донбассе

Алексей Резников о ситуации на Донбассе / УНИАН

Агрессия России на территории Украины возможна и ее не надо исключать. Такое мнение выразил вице-премьер-министр, министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы. Мы все знаем, как они (Россия — ред.) использовали вариант "обезьяны с гранатой", то есть передали бук своим боевикам и сбили авиалайнер МН-17. Поэтому не надо исключать любой возможности провокаций, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел и еще одно воздушное судно может пострадать", - заявил Резников в эфире программы Свобода слова.

Алексей Резников подчеркнул, что Украина поддерживают западные партнеры. Они своими действиями показывают, что "Украина одна в этой войне не будет оставаться".

Кроме того Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, когда завершится пандемия, не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси касательно Украине.

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"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город. Я думаю, поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", - добавил Резников.

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