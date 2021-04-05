"Обезьяны с гранатой": Резников резко высказался о провокациях РФ на Донбассе

По словам Резникова, Украина не будет отправлять своих членов ТКГ в Минск.
Агрессия России на территории Украины возможна и ее не надо исключать. Такое мнение выразил вице-премьер-министр, министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы. Мы все знаем, как они (Россия — ред.) использовали вариант "обезьяны с гранатой", то есть передали бук своим боевикам и сбили авиалайнер МН-17. Поэтому не надо исключать любой возможности провокаций, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел и еще одно воздушное судно может пострадать", - заявил Резников в эфире программы Свобода слова.
Алексей Резников подчеркнул, что Украина поддерживают западные партнеры. Они своими действиями показывают, что "Украина одна в этой войне не будет оставаться".
Кроме того Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, когда завершится пандемия, не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси касательно Украине.
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"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город. Я думаю, поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", - добавил Резников.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия проводит мероприятия по стягиванию войск к границам Украины. Россияне объясняют свои действия переброской военных сил в рамках подготовки к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 2 апреля обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что ситуация в регионе стала "весьма пугающей". По его словам, РФ примет меры в том случае, если Североатлантический альянс усилит свои войска вокруг Украины.
- Нардеп от фракции Голос Роман Костенко считает, что на данный момент нет риска военного нападения России на Украину. Однако если такой сценарий станет возможным, российские войска пойдут не через Донбасс, так как этот регион является наиболее защищенной украинской территорией.