Россию ждут серьезные изменения в этом году - Резников

Алексей Резников высказался о ситуации на Донбассе / УНИАН

В России уже в 2021 году могут произойти события, которые дадут новый старт урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как говорит вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в России стоит ждать серьезных изменений.

"Я абсолютно серьезно говорю... Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – чувство", – сказал Резников, передает телеканал Дом.

Он добавил, что это может дать начало и изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса.

Резников отмечает, что для достижения мира нужны действия со стороны и России, и Украины.

В то же время подписание мирного договора, по словам Резникова, это также начало нового этапа, поскольку полноценная реинтеграция территорий займет десятки лет – 25 лет минимум.

Читайте такжеРезников рассказал, как заставить Россию прекратить агрессию против Украины

"Но не путать деоккупацию с реинтеграцией. Реинтеграция предполагает ментальное возвращение людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетие. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И многое другое. Это десятки лет", – пояснил он.

Также ранее Резников выразил мнение, что для разминирования оккупированных территорий на востоке Украины понадобится не менее 25-30 лет.

Ситуация по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред: