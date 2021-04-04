Россию ждут серьезные изменения в этом году - Резников

По словам Резникова, в России произойдут "тектонические изменения".
В России уже в 2021 году могут произойти события, которые дадут новый старт урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как говорит вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в России стоит ждать серьезных изменений.
"Я абсолютно серьезно говорю... Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – чувство", – сказал Резников, передает телеканал Дом.
Он добавил, что это может дать начало и изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса.
Резников отмечает, что для достижения мира нужны действия со стороны и России, и Украины.
В то же время подписание мирного договора, по словам Резникова, это также начало нового этапа, поскольку полноценная реинтеграция территорий займет десятки лет – 25 лет минимум.
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"Но не путать деоккупацию с реинтеграцией. Реинтеграция предполагает ментальное возвращение людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетие. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И многое другое. Это десятки лет", – пояснил он.
Также ранее Резников выразил мнение, что для разминирования оккупированных территорий на востоке Украины понадобится не менее 25-30 лет.
Ситуация по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое получили ранения. Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу и заявил, что вооруженный конфликт не удается урегулировать из-за того, что Киев не намерен вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР".
- При этом Песков, комментируя планы Кремля провести отдельные переговоры с Францией и Германией по Донбассу, согласился с тем фактом, что без Украины урегулировать конфликт нельзя.