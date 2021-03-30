Песков заявил, что без Украины нельзя решить конфликт на Донбассе / REUTERS

Решить конфликт на Донбассе без Украины не получится, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что нельзя запретить лидерам России, Германии и Франции обмениваться мнениями по этому вопросу.

"Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, получится ли без участия Украины на конференции лидеров Германии, Франции и России решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе, его цитирует РИА Новости.

Отметим, накануне Песков заявил, что идет подготовка к организации видеоконференции при участии президента России Владимира Путина, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он уточнил, что дискуссия, в которой не будут принимать участие Украина и глава государства Владимир Зеленский, состоится вне рамок нормандского формата и будет включать тему ситуации на Донбассе.

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