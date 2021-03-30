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Песков заявил, что без Украины нельзя решить конфликт на Донбассе

30 марта 2021, 16:08
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Готовится видеоконференция при участии президента РФ, лидера Франции и канцлера ФРГ. Песков заявил, что поговорить им никто не помешает, и объяснил роль Киева.

Дмитрий Песков
Песков заявил, что без Украины нельзя решить конфликт на Донбассе / REUTERS

Решить конфликт на Донбассе без Украины не получится, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что нельзя запретить лидерам России, Германии и Франции обмениваться мнениями по этому вопросу.

"Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, получится ли без участия Украины на конференции лидеров Германии, Франции и России решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе, его цитирует РИА Новости.

Отметим, накануне Песков заявил, что идет подготовка к организации видеоконференции при участии президента России Владимира Путина, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он уточнил, что дискуссия, в которой не будут принимать участие Украина и глава государства Владимир Зеленский, состоится вне рамок нормандского формата и будет включать тему ситуации на Донбассе.

Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:

  • 9 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
  • Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 27 марта глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате.
  • 29 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент российский глава государства Владимир Путин не планирует проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор будет организован в том случае, если появится такая необходимость.

новости России война на Донбассе Дмитрий Песков
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