Песков заявил, что без Украины нельзя решить конфликт на Донбассе

Готовится видеоконференция при участии президента РФ, лидера Франции и канцлера ФРГ. Песков заявил, что поговорить им никто не помешает, и объяснил роль Киева.
Решить конфликт на Донбассе без Украины не получится, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что нельзя запретить лидерам России, Германии и Франции обмениваться мнениями по этому вопросу.
"Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, получится ли без участия Украины на конференции лидеров Германии, Франции и России решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе, его цитирует РИА Новости.
Отметим, накануне Песков заявил, что идет подготовка к организации видеоконференции при участии президента России Владимира Путина, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он уточнил, что дискуссия, в которой не будут принимать участие Украина и глава государства Владимир Зеленский, состоится вне рамок нормандского формата и будет включать тему ситуации на Донбассе.
Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 27 марта глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате.
- 29 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент российский глава государства Владимир Путин не планирует проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор будет организован в том случае, если появится такая необходимость.