В Кремле объявили о переговорах по Донбассу без участия Украины

Путин, Меркель и Макрон будут говорить не только о Донбассе - Песков / Reuters

Идет подготовка к организации видеоконференции при участии президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Дискуссия, в которой не будут принимать участие Украина и глава государства Владимир Зеленский, состоится вне рамок нормандского формата и будет включать тему ситуации на Донбассе, сказал Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, консультации Москвы, Парижа и Берлина по вопросам организации видеоконференции продолжаются. Точная дата ее проведения пока неизвестна.

"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - сказал Песков в понедельник, 29 марта.

На вопрос журналистов о том, почему в дискуссии не будет принимать участие президент Украины Владимир Зеленский, если лидеры России, Франции и Германии будут говорить также и о Донбассе, он ответил, что разговор пройдет вне рамок нормандского формата.Читайте такжеУ Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу

"Там много и иных вопросов есть для обсуждения", - уточнил Песков.

При этом спикер Кремля добавил, что вопрос ситуации на Донбассе нельзя не обсудить в рамках переговоров Путина с Меркель и Макроном.

"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры по Донбассу