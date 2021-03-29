В Кремле объявили о переговорах по Донбассу без участия Украины

Президент Зеленский не будет принимать участия в переговорах России, Франции и Германии, в рамках которых также обсудят Донбасс.
Идет подготовка к организации видеоконференции при участии президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Дискуссия, в которой не будут принимать участие Украина и глава государства Владимир Зеленский, состоится вне рамок нормандского формата и будет включать тему ситуации на Донбассе, сказал Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, консультации Москвы, Парижа и Берлина по вопросам организации видеоконференции продолжаются. Точная дата ее проведения пока неизвестна.
"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - сказал Песков в понедельник, 29 марта.
На вопрос журналистов о том, почему в дискуссии не будет принимать участие президент Украины Владимир Зеленский, если лидеры России, Франции и Германии будут говорить также и о Донбассе, он ответил, что разговор пройдет вне рамок нормандского формата.Читайте такжеУ Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу
"Там много и иных вопросов есть для обсуждения", - уточнил Песков.
При этом спикер Кремля добавил, что вопрос ситуации на Донбассе нельзя не обсудить в рамках переговоров Путина с Меркель и Макроном.
"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта отреагировал на эскалацию конфликта со стороны России на Донбассе и призвал лидеров всех стран нормандского формата приложить максимум усилий для сохранения режима перемирия в зоне конфликта.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что президент Зеленский и руководитель ОП Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата из-за ситуации на Донбассе.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что если Нормандский саммит провести так и не удастся, он готов отдельно проводить переговоры с Меркель, Путиным и Макроном.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук полагает, что встреча Зеленского и Путина действительно может состояться. Такие переговоры возможны в том случае, если не будет нового саммита в рамках нормандского формата.