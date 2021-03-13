Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу

Украине нужно вести переговоры с Россией по ситуации на Донбассе, считает Леонид Кравчук.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина может состояться в том случае, если саммит лидеров Нормандского формата не удастся организовать, а Киев и Москва согласуют тему и формат переговоров двух глав государств. Украинская и российская стороны должны договариваться, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.
По его словам, Украине в любом случае нужно вести переговоры с Россией по жизненно важным вопросам. В случае дискуссии Зеленского и Путина станет понятно, какой позиции придерживаются в Киеве и Москве.
"Разные мысли есть по этому поводу, мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах как война, мир, жизнь и смерть, когда речь идет о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. По крайней мере станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься. Она будет обнародована. Любые манипуляции тогда отходят на задний план. Все остальное тогда становится второстепенным, главное - достичь цели", - считает Кравчук.Читайте такжеУ Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
Как полагает украинский переговорщик, прямые переговоры Зеленского и Путина возможны. Дискуссия может состояться в том случае, если стороны не договорятся о новом саммите в рамках Нормандского формата. В таком случае, чтобы провести переговоры президентов Украины и России, нужно будет согласовать формат и тему встречи.
"Вопрос - формат, тема встречи. Это должны готовить министры иностранных дел... Если такая встреча будет подготовлена и Путин согласится, и Зеленский с повесткой дня согласится, тогда встреча должна состояться", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта заявил, что он готов пойти на отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если сторонам не удастся договориться о проведении нового саммита в Нормандском формате.
- Советник главы ОП и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что у Кремля есть три варианта реакции на события на востоке Украины. Москва может согласиться на план Германии и Франции по ОРДЛО, пойти на обострение военного конфликта или остаться в переговорах в рамках Нормандского формата и Минского процесса, угрожая военным наступлением.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита в рамках Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Встреча может пройти в апреле.