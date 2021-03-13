Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу

Переговоры Путина и Зеленского по Донбассу пройдут в том случае, если не будет саммита Нормандского формата – Кравчук / УНИАН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина может состояться в том случае, если саммит лидеров Нормандского формата не удастся организовать, а Киев и Москва согласуют тему и формат переговоров двух глав государств. Украинская и российская стороны должны договариваться, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, Украине в любом случае нужно вести переговоры с Россией по жизненно важным вопросам. В случае дискуссии Зеленского и Путина станет понятно, какой позиции придерживаются в Киеве и Москве.

"Разные мысли есть по этому поводу, мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах как война, мир, жизнь и смерть, когда речь идет о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. По крайней мере станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься. Она будет обнародована. Любые манипуляции тогда отходят на задний план. Все остальное тогда становится второстепенным, главное - достичь цели", - считает Кравчук.Читайте такжеУ Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе

Как полагает украинский переговорщик, прямые переговоры Зеленского и Путина возможны. Дискуссия может состояться в том случае, если стороны не договорятся о новом саммите в рамках Нормандского формата. В таком случае, чтобы провести переговоры президентов Украины и России, нужно будет согласовать формат и тему встречи.

"Вопрос - формат, тема встречи. Это должны готовить министры иностранных дел... Если такая встреча будет подготовлена и Путин согласится, и Зеленский с повесткой дня согласится, тогда встреча должна состояться", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу