Кулеба попросил Макрона передать Путину просьбу по Донбассу / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу.

"Французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", - заявил Кулеба в колонке для Le Figaro.

По его словам, на сегодня более или менее понятно, как эта война должна завершиться.

"Настоящий вопрос - когда это произойдет. Воли у украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать", - подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба также напомнил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре европейского континента", а также подчеркнул, что только после завершения этой войны возможна стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе.

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