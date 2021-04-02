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В США обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Донбассе

2 апреля 2021, 00:31
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Россия нарвалась на критику США из-за эскалации на Донбассе.

Нед Прайс
Нед Прайс обвинил Москву в эскалации и провокациях / Reuters

Госдеп США обвинил Россию в дестабилизирующих действиях на Донбассе. Так, во время брифинга представитель ведомства Нед Прайс обвинил Москву в эскалации и провокациях.

В ведомстве вновь отметили, что США обсуждают обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с коллегами по НАТО.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной", - заявил Прайс.

В тоже время, 1 апреля, послы НАТО провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной. В связи с этим в НАТО выразили обеспокоенность.

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Как пишет Reuters, дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных в результате обострения Россией конфликта на Донбассе и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить усилия к сохранению режима перемирия на востоке Украины.
  • 31 марта состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил достичь договоренностей о новом перемирии с 1 апреля. Однако российская сторона не поддержала данную инициативу.
  • По словам спикера делегации Киева в ТКГ Алексея Арестовича, россияне заявили, что принятых мер достаточно для договоренностей по перемирию на Донбассе, тогда как в новых мероприятиях нет необходимости.

война на Донбассе Госдепартамент США
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