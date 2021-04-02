В США обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Донбассе

Нед Прайс обвинил Москву в эскалации и провокациях / Reuters

Госдеп США обвинил Россию в дестабилизирующих действиях на Донбассе. Так, во время брифинга представитель ведомства Нед Прайс обвинил Москву в эскалации и провокациях.

В ведомстве вновь отметили, что США обсуждают обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с коллегами по НАТО.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной", - заявил Прайс.

В тоже время, 1 апреля, послы НАТО провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной. В связи с этим в НАТО выразили обеспокоенность.

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Как пишет Reuters, дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.

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