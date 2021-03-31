Арестович раскрыл причину отказа России от перемирия на Донбассе

В ОБСЕ назвали отказ РФ от нового перемирия на востоке Украины "горьким недоумением".
Российская сторона на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу заявила, что ранее принятых мер достаточно для соблюдения режима прекращения огня, поэтому новые мероприятия запускать не нужно. Причем если вчера участник переговоров в нормандском формате, замглавы АП РФ Дмитрий Козак подтвердил приверженность Москвы к перемирию, то уже сегодня было принято абсолютно другое решение, рассказал LIGA.net спикер украинской делегации Алексей Арестович.
"Они говорят, что принятых ранее мер предостаточно и необходимости в расширении мер по соблюдению режима прекращения огня нет", - заявил Арестович, добавив, что представители ОБСЕ назвали решение россиян "горьким недоумением".
По его словам, еще вчера в рамках заседания советников лидеров нормандского формата участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак соглашался с тем, что должен быть введен режим тишины. При этом заседание ТКГ сегодня противоречит его заявлению.Читайте такжеУ Путина разразились предупреждением об эскалации войны на Донбассе
"Сегодняшнее заседание ТКГ сильно противоречит тому, о чем вчера договорились политические советники. В частности, позиция Дмитрия Козака", - добавил Арестович.
Советник украинской делегации сказал, что консультации в нормандском формате в рамках советников, вероятно, продолжатся. Следующее заседание ТКГ пройдет через 2 недели.
"Сейчас, скорее всего, будут консультации политических советников в формате нормандской четверки. Может быть, по итогам из заседаний будут какие-то заявления", - подчеркнул Алексей Арестович.
Заседание ТКГ 31 марта
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в начале заседания переговорной группы предложил с 1 апреля вернуться к соблюдению полномасштабного режима прекращения огня на Донбассе. Однако делегация РФ такую инициативу не поддержала. Россияне выступили против, несмотря на заявления Франции и Германии, которые 30 марта призывали к прекращению огня в зоне российско-украинского конфликта, а также позицию ОБСЕ.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на Донбассе и призвал всех лидеров нормандского формата поспособствовать сохранению режима прекращения огня.
- Ранее Зеленский заявлял, что он готов провести отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если не будет саммита нормандского формата.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока в графике Путина нет телефонного разговора с Зеленским, однако такие переговоры будут оперативно организованы при необходимости.
- 31 марта прошли переговоры Путина, Меркель и Макрона, в которых также обсуждался и Донбасс. Глава РФ настаивал на проведении Украиной переговоров с "ЛДНР" и призывал урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса.