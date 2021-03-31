Арестович раскрыл причину отказа России от перемирия на Донбассе

Россия считает, что нет необходимости в принятии новых мер о прекращении огня на Донбассе - Арестович / УНИАН

Российская сторона на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу заявила, что ранее принятых мер достаточно для соблюдения режима прекращения огня, поэтому новые мероприятия запускать не нужно. Причем если вчера участник переговоров в нормандском формате, замглавы АП РФ Дмитрий Козак подтвердил приверженность Москвы к перемирию, то уже сегодня было принято абсолютно другое решение, рассказал LIGA.net спикер украинской делегации Алексей Арестович.

"Они говорят, что принятых ранее мер предостаточно и необходимости в расширении мер по соблюдению режима прекращения огня нет", - заявил Арестович, добавив, что представители ОБСЕ назвали решение россиян "горьким недоумением".

По его словам, еще вчера в рамках заседания советников лидеров нормандского формата участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак соглашался с тем, что должен быть введен режим тишины. При этом заседание ТКГ сегодня противоречит его заявлению.Читайте такжеУ Путина разразились предупреждением об эскалации войны на Донбассе

"Сегодняшнее заседание ТКГ сильно противоречит тому, о чем вчера договорились политические советники. В частности, позиция Дмитрия Козака", - добавил Арестович.

Советник украинской делегации сказал, что консультации в нормандском формате в рамках советников, вероятно, продолжатся. Следующее заседание ТКГ пройдет через 2 недели.

"Сейчас, скорее всего, будут консультации политических советников в формате нормандской четверки. Может быть, по итогам из заседаний будут какие-то заявления", - подчеркнул Алексей Арестович.

Заседание ТКГ 31 марта

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в начале заседания переговорной группы предложил с 1 апреля вернуться к соблюдению полномасштабного режима прекращения огня на Донбассе. Однако делегация РФ такую инициативу не поддержала. Россияне выступили против, несмотря на заявления Франции и Германии, которые 30 марта призывали к прекращению огня в зоне российско-украинского конфликта, а также позицию ОБСЕ.

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