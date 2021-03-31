Кулеба обсудил обострение на Донбассе с госсекретарем США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
Как сообщил глава украинского МИД, телефонный разговор состоялся вечером 31 марта.
По словам Кулебы, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.
"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - сообщил Кулеба на странице в Twitter.
Других подробностей телефонного разговора министр не раскрыл.
Позже в МИД Украины рассказали, что разговор был инициирован Кулебой.
В ходе разговора госсекретарь Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, а также заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину.
Отметим, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации.
При этом в США отреагировали на данную информацию. Как сообщил один из чиновников американского оборонного ведомства, США серьезно обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины и заявили, что действия РФ можно было бы объяснить обучением, но Россия об этом не сообщала.
Конфликт между Россией и Украиной - о чем ранее писал Главред:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.