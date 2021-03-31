Кулеба обсудил обострение на Донбассе с госсекретарем США

Дмитрий Кулеба пообщался с Госсекретарем США / РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Как сообщил глава украинского МИД, телефонный разговор состоялся вечером 31 марта.

По словам Кулебы, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - сообщил Кулеба на странице в Twitter.

Других подробностей телефонного разговора министр не раскрыл.

Позже в МИД Украины рассказали, что разговор был инициирован Кулебой.

В ходе разговора госсекретарь Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, а также заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину.

Отметим, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации.

При этом в США отреагировали на данную информацию. Как сообщил один из чиновников американского оборонного ведомства, США серьезно обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины и заявили, что действия РФ можно было бы объяснить обучением, но Россия об этом не сообщала.

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