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Жданов назвал главную причину, почему Путин не пойдет войной на Украину

18 марта 2021, 11:06
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Ситуация с вооруженными силами в России не самая лучшая. В стране свернули или приостановили все военные программы из-за отсутствия денег.

Россия,военные
У России нет денег, чтобы воевать / Reuters

Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.

По его словам, на сегодняшний день в РФ свернуты или приостановлены все военные программы. Причина – нет денег, передает Obozrevatel.

"Если вице-премьер правительства России по ВПК на брифинге официально заявляет: мы прекращаем покупку танков Т-90 для вооруженных сил России ввиду их дороговизны, то это уже серьезно", - отметил Жданов.

По словам эксперта, у российской армии проблема с укомплектованностью.

"В связи с военными конфликтами в российских войсках начался большой отток контрактников. Плюс контрактники пошли на лучшие условия в Росгвардию – там выше зарплата, там больше коэффициенты. У них военкомы устраивают облавы возле метро и общаг. Поэтому с вооруженными силами у них не совсем хорошо", - отметил Жданов.

Эксперт добавил, что учения Кавказ-2020 показали, что теоретически Россия могла бы мобилизовать 180 тысяч военных, но это на всей европейской части России и чисто это теоретически.

Жданов назвал самую главную политическую причину, почему стоит скептически относиться к тому, что Путин пойдет войной на Украину.

"Дело в том, что Путин рисует образ миротворца (...) Если глава Евросоюза приезжает на Донбасс и на финальном брифинге с нашим президентом говорит: "Да, мы понимаем, что Россия – сторона конфликта", то в Европарламенте и в Еврокомиссии скажут: "Извините, Россия начала конфронтацию на востоке Украины". Россия. Путин поломает все свои схемы, весь образ миротворца полетит в тартарары, все его усилия будут умножены на ноль", - резюмировал эксперт.

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Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

война на Донбассе Олег Жданов военная агрессия РФ новости Украины
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