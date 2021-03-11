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Резников пояснил, почему Путин не пойдет войной на Украину

11 марта 2021, 09:23
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Россия не может привезти на границу с Украиной свою армию, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами.

ВСУ
Украинская армия уже имеет боевой опыт и серьезное идеологически-патриотическое настроение / УНИАН

Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину.

По его словам это невозможно, потому что, во-первых, Россия не готова к этому экономически. А, во-вторых, нынешняя украинская армия – "это небо и земля с той, что была до 2014 года". Об этом Резников сказал в интервью изданию Obozrevatel.

"Давайте не забывать, у нас через войну с 2014-го года прошли полмиллиона солдат, которые сейчас имеют настоящий военный опыт. Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах", - отметил вице-премьер.

Резников добавил, что армия России насчитывает полтора миллиона военных. Плюс у них более 100 млн населения и своя большая территория.

"Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами", - считает он.

Даже если РФ пошла бы на открытое вторжение, то украинцы с оружием в руках защищали бы свою землю.

"Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован", - резюмировал Резников.

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Напомним:

  • Военный эксперт Олег Жданов считает, что запланированные на осень новые военные учения России и Беларуси Запад-2021 и характер маневров указывают на готовность россиян к военному вторжению в Украину. По его мнению, белорусско-украинская граница переходит под контроль РФ, поэтому следует работать над укреплением северного направления.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
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