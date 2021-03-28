Кулеба объявил о требованиях к Западу из-за ситуации на Донбассе

Российская агрессия против Украины продолжается, сказал Дмитрий Кулеба.
Агрессия РФ в отношении Украины не прекращается, в 2021 году погибло 23 солдата Вооруженных сил. В результате атаки российских гибридных войск 26 марта на Донбассе погибли 4 украинских военных. Международное сообщество должно решительно осудить эскалацию Россией вооруженного конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ в районе поселка Шумы, в результате чего погибли 4 наших солдат. Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта со стороны России", - написал дипломат в своем Twitter в воскресенье, 28 марта.
Кулеба назвал имена погибших украинских военных
- Сергей Гайченко (27 лет)
- Максим Абрамович (27 лет)
- Сергей Коваль (43 года)
- Сергей Барныч (47 лет)
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Ситуация на Донбассе
- Гибридные войска РФ на Донбассе 26 марта совершили обстрел позиций Вооруженных сил вблизи населенного пункта Шумы. Погибли 4 украинских военных. Двое бойцов ООС получили ранения.
- Президент Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал лидеров стран нормандской четверки приложить решительные усилия к сохранению режима перемирия на Донбассе.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что российско-террористические войска 26 марта грубо нарушили перемирие, использовав оружие, запрещенное соглашениями. Такие действия со стороны россиян ставят под угрозу выполнение Минских соглашений.
- Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович заявил, что президент Зеленский и глава ОП Андрей Ермак проводят переговоры с лидерами стран нормандского формата по ситуации на Донбассе.