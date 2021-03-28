Кулеба объявил о требованиях к Западу из-за ситуации на Донбассе

Международное сообщество должно решительно отреагировать на эскалацию РФ конфликта на Донбассе - Кулеба / УНИАН

Агрессия РФ в отношении Украины не прекращается, в 2021 году погибло 23 солдата Вооруженных сил. В результате атаки российских гибридных войск 26 марта на Донбассе погибли 4 украинских военных. Международное сообщество должно решительно осудить эскалацию Россией вооруженного конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ в районе поселка Шумы, в результате чего погибли 4 наших солдат. Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта со стороны России", - написал дипломат в своем Twitter в воскресенье, 28 марта.

Кулеба назвал имена погибших украинских военных

Сергей Гайченко (27 лет)

Максим Абрамович (27 лет)

Сергей Коваль (43 года)

Сергей Барныч (47 лет)

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