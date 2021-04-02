У Путина заговорили о "пугающей" ситуации на Донбассе и военных США в Украине

Дмитрий Песков / УНИАН

Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, риторика РФ по теме Донбасса является "абсолютно конструктивной", сообщает ТАСС.

"Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Он уточнил, что РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления войск НАТО вокруг Украины. Кроме того, в Кремле считают неприемлемыми и неуместными заявления Киева о возможности появления американских военных в Украине.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

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Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

Обострение на Донбассе: