У Путина заговорили о "пугающей" ситуации на Донбассе и военных США в Украине

РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, подчеркнул Дмитрий Песков.
Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, риторика РФ по теме Донбасса является "абсолютно конструктивной", сообщает ТАСС.
"Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Он уточнил, что РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления войск НАТО вокруг Украины. Кроме того, в Кремле считают неприемлемыми и неуместными заявления Киева о возможности появления американских военных в Украине.
"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.
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Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.
Обострение на Донбассе:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.