Хомчак в Раде назвал неожиданную причину гибели 4 военных на Донбассе

В ходе внеочередного заседания парламента выступил главнокомандующий ВСУ, он отчитался о ситуации на Донбассе.
Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.
"Во время выполнения задач в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук – ранения средней тяжести", - сказал Хомчак в ходе заседания Рады.
Он добавил, что старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, "попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения".
Стоит отметить, что до этого штаб ВСУ заявил, что погибли военные от минометного обстрела.
Также Хомчак рассказал, что российские войска стянуты к украинским границам в Брянской и Воронежской области РФ и в Крыму. Также усилена группа войск на неподконтрольной территории Донбасса.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ назвал численность "армейских корпусов ДНР/ЛНР". Это - 28 тысяч человек, объединённые в 14 бригад.
По словам Хомчака,с начала года на территорию неподконтрольных районов Донецкой и Луганской области на нужды незаконных вооруженных формирований перевезли 19 тысяч тонн топлива, 35 тонн боеприпасов, а также танки и системы реактивного залпового огня.
Плюс к тому, он подчеркнул, что в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск, которая в течение 1-2 дней может быть развёрнута для начала боевых действий на Донбассе.
Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.
- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности на Донбассе чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".