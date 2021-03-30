Хомчак в Раде назвал неожиданную причину гибели 4 военных на Донбассе / УНИАН

Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.

"Во время выполнения задач в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук – ранения средней тяжести", - сказал Хомчак в ходе заседания Рады.

Он добавил, что старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, "попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения".

Стоит отметить, что до этого штаб ВСУ заявил, что погибли военные от минометного обстрела.

Также Хомчак рассказал, что российские войска стянуты к украинским границам в Брянской и Воронежской области РФ и в Крыму. Также усилена группа войск на неподконтрольной территории Донбасса.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ назвал численность "армейских корпусов ДНР/ЛНР". Это - 28 тысяч человек, объединённые в 14 бригад.

По словам Хомчака,с начала года на территорию неподконтрольных районов Донецкой и Луганской области на нужды незаконных вооруженных формирований перевезли 19 тысяч тонн топлива, 35 тонн боеприпасов, а также танки и системы реактивного залпового огня.

Плюс к тому, он подчеркнул, что в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск, которая в течение 1-2 дней может быть развёрнута для начала боевых действий на Донбассе.

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