У Путина объяснили, зачем РФ стянула войска к границе Украины

Российских военных перебрасывают на границу Украины / Reuters

Сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он утверждает, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, с чем связано наращивание российской военной группировки на границе с Украиной и переброски военной техники в оккупированный Крым и может ли Кремль давать гарантию, что эти российские военные не примут участие в войне против украинского государства, Песков сказал: "РФ перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению – это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

"Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность ВС стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное – это все обязывает нас, чтобы быть начеку", - добавил Песков.

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Угроза силового решения: позиция Украины

В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия не видит другого пути решения вопросов, кроме силового.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24: "Мы будем исходить из того, что россияне постоянно готовятся к какой-то войне и уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Они не видят другого пути решения вопросов, кроме силового. Российская позиция для них на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Другое дело, что мы должны быть готовы к такому сценарию и делать все, чтобы наихудшего не произошло".

Читайте такжеПентагон выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и обвинил РФПо словам Кравчука, Россия считает, что Украина должна выполнять те "прихоти", которые они считают нужным, и те решения, которые они предлагают, а "идти на переговорные процессы они отказываются".

"То есть мы должны знать - с Россией договориться очень сложно, но это не значит, что мы будем опускать руки. Мы предлагали и будем предлагать действия, предложения, шаги для того, чтобы показывать, что для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе, и первый, и самый важный, шаг - это возвращение к режиму тишины, прекращение огня. После этого другие шаги становятся реальными", - подчеркнул он.

Обострение на Донбассе: