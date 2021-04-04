В Офисе президента озвучили новые детали беседы Зеленского и Байдена

Джо Байден / Reuters

Первый разговор в телефонном режиме президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялся в самый нужный момент ‒ во время обострения ситуации в зоне военных действий на Донбассе. Об этом в интервью порталу Левый берег заявил Игорь Жовква ‒ заместитель Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

По словам дипломата, в начале телефонной беседы глава Белого дома сразу выразил уверенность, что переговоры будут качественными, содержательными.

"[Главы государств ‒ Главред] обсудили последнее обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят наше государство в одиночку. Говорили президенты и о временно оккупированном полуострове Крым и о важности участия США в подготовке Саммита "Крымской платформы" и об их участии в Саммите", ‒ заявил Жовква.

Главное, по мнению чиновника, сигнал, который прозвучал от Байдена - Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.

"Мы получили тот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно развязать руки для новых агрессивных действий в нашем регионе. Вот это и есть основной месседж разговора двух лидеров", - сказал он.

Читайте такжеРазговор Байдена с Зеленским: сторонники Порошенко нашли его "след"

Звонок Байдена Зеленскому - что было ранее: